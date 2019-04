https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 24.04.2019 - Última actualización - 11:59

11:57

El equipo rojiblanco jugará como visitante el tercer juego ante Independiente. Matías Borsatti marcó un récord de presencias en el torneo.

Liga Argentina Unión va a Santiago por el remate El equipo rojiblanco jugará como visitante el tercer juego ante Independiente. Matías Borsatti marcó un récord de presencias en el torneo. El equipo rojiblanco jugará como visitante el tercer juego ante Independiente. Matías Borsatti marcó un récord de presencias en el torneo.

El Litoral

El primer equipo del Club Atlético Unión irán en busca hoy de la definición de la serie play-off cuando enfrente a Independiente de Santiago del Estero, en el tercer juego de la serie al mejor de cinco, por los octavos de final de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol.

El encuentro se disputará en el estadio Israel Parnas, a partir de las 22 y las acciones serán controladas por Alejandro Zanabone, Alberto Ponzo y Luis Chacana.

Los dirigidos por Juan Siemienczuk se adelantaron en la serie 2 a 0 producto de las victorias por 92 a 80 y 87 a 86, en el estadio Angel P. Malvicino. Además, hoy se jugarán los siguientes encuentros.

Conferencia Norte: Tiro Federal (0) con Salta Basket (2) (21.30, Fabio Alaniz, Danilo Molina y Matías Pedano); Oberá TC (1) con Villa San Martín (1) (21.30, Fernando Sampietro, Sebastián Vasallo y Alejandro Costa); Ameghino de Villa María (0) con Deportivo Norte de Armstrong (2) (21.30, Leonardo Barotto, Maximiliano Piedrabuena y Andrés Cassina).

Conferencia Sur: Gimnasia y Esgrima La Plata (0) con Centro Español de Plottier (2) (Cristian Salguero, Javier Sánchez y Florencia Benzer); Ciclista Juninense (0) con Atenas de Carmen de Patagones (21.30, Juan Fernández, Sebastián Moncloba y David Schkair); Parque Sur (0) con Rivadavia de Mendoza (2) (21.30, Silvio Guzmán, Alejandro Trías y Edgardo Corradini); Del Progreso de General Roca (0) con Tomás de Rocamora (2) (21.30, Oscar Martinetto, Cristian Alfaro y César Chavarría).

Borsatti hace historia

Matías Borsatti se convirtió el domingo pasdo, en el jugador con mayor presencia vistiendo la camiseta de Unión en la Liga Argentina (ex-TNA). Al ingresar frente a Independiente (SE), llegó a las 135 participaciones, dejando en el camino al salteño Miguel Isola (134), quien ostentaba el récord en dos períodos en el club.

Después de la victoria por 87 a 86, el escolta le dijo a Marca Personal que “la verdad que no estaba al tanto de eso y cuando me lo dijeron este lunes me puse muy contento, es una interesante cantidad”.

Y más adelante, agregó: “Estoy muy agradecido a Unión por haberme dado la posibilidad de jugar al básquet en mi ciudad, algo que es muy lindo para mí”.

Indudablemente estar inmerso en la etapa más importante de la temporada dejará en segundo plano el logro a nivel personal que acaba de conseguir Borsatti, quien además fue pieza clave en el título del tatengue conseguido en el Oficial 2018.

Por eso haciendo un análisis de este 2-0 ante Independiente (SdE), el perimetral expresó que “pudimos hacer dos primeros partidos buenos, cumplimos los objetivos sobre lo que queríamos controlar durante el juego, supimos hacernos fuertes en casa, y ahora queremos mantener la racha de victorias de visitante para pasar de ronda a la siguiente fase”.

Los números de Borsatti: En 135 cotejos sumó 699 puntos (5,2), con 162/275 en dobles (58,8%), 102/321 en triples (31,8%) y 69/106 en tiros libres (65,1%); 1,9 rebotes, 1,05 asistencias en 16’ de promedio.