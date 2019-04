https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 24.04.2019 - Última actualización - 12:57

12:55

El gobernador le reclamó a la Casa Rosada que no se involucre “tan ostensiblemente” en la campaña electoral de la provincia, porque ello “no le hace bien a la institucionalidad en la Argentina”. Fue después de las intervenciones de Elisa Carrió y Patricia Bullrich.

Alto voltaje en el cierre de campaña Lifschitz rechazó "las chicanas" y "alcahuetes" del gobierno nacional El gobernador le reclamó a la Casa Rosada que no se involucre “tan ostensiblemente” en la campaña electoral de la provincia, porque ello “no le hace bien a la institucionalidad en la Argentina”. Fue después de las intervenciones de Elisa Carrió y Patricia Bullrich. El gobernador le reclamó a la Casa Rosada que no se involucre “tan ostensiblemente” en la campaña electoral de la provincia, porque ello “no le hace bien a la institucionalidad en la Argentina”. Fue después de las intervenciones de Elisa Carrió y Patricia Bullrich.

El Litoral | politica@ellitoral.com



El último tramo de la campaña en Santa Fe no se ha destacado ni por los actos de cierre ni por los catálogos de promesas. La previa a las primarias del domingo para definir los candidatos a gobernador ha sido atravesada por una sucesión de declaraciones y acusaciones de altísimo voltaje entre Cambiemos y el Frente Progresista. Como informara El Litoral, la saga comenzó con los dichos de Elisa Carrió sosteniendo que votar por Antonio Bonfatti sería “votar por Los Monos”; prosiguió con la queja del gobierno provincial advirtiendo que se quería “desestabilizar al Poder Ejecutivo”, y continuó con la intervención de José Corral pidiéndole a Patricia Bullrich que ordenara a Gendarmería investigar “semejante” acusación de la Casa Gris. Entonces, irrumpió en escena la propia ministra de Seguridad de la Nación poniéndose a disposición del gobernador Miguel Lifschitz y aclarando que “estamos para ayudar”.



Pero el mandatario interpretó el mensaje como una “chicana”, y a pesar de que había pedido “prudencia” en las últimas horas tras los dichos de Carrió, disparó con artillería pesada. En vísperas de una visita presidencial a la provincia (ver Pág. 3), Lifschitz acusó a la Casa Rosada de inmiscuirse en la campaña santafesina; y de mandar “alcahuetes” para denostar a su gestión y a los postulantes del Frente Progresista.



Textual



“Yo simplemente le diría al presidente; al gobierno (nacional) mandando ministros y funcionarios o alcahuetes de todo tipo a hablar de la situación santafesina que desconocen absolutamente, que si lo quieren levantar a Corral no lo van a levantar ni con todo el gabinete, ni con un guinche”, disparó Lifschitz.



En declaraciones a la prensa, el gobernador le agradeció a Bullrich la ayuda que le ofreció, pero a la vez le pidió que no se inmiscuya “tan ostensiblemente” en la campaña electoral de la provincia, porque “no le hace bien a la institucionalidad en la Argentina y a la política nacional”.



“En los momentos que atraviesa la Argentina, la situación social, la situación económica, las preocupaciones de los ciudadanos de todo tipo, no da para que los funcionarios que tenemos alta responsabilidad de gobierno estemos jugando a la política. Tenemos que hacer política en serio”, señaló el mandatario. “Yo le diría a (Mauricio) Macri que se dedique a gobernar, a ordenar la economía; va a ser más beneficioso para todo”, concluyó.



En cuanto a su denuncia de comienzos de semana respecto de la supuesta “intencionalidad política” en los hechos de inseguridad que se vivieron en Rosario durante la Semana Santa, el gobernador aclaró: “No me refería a que hubiera algún sector político involucrado, sino que quiénes están atrás de esos hechos, de la misma forma que ocurrió el año anterior con los atentados al Poder Judicial, tienen una finalidad que va más allá del hecho delictivo en sí mismo. Probablemente el objetivo no era robarle a un taxista, sino generar una psicosis en la semana previa a una elección que es muy importante para Santa Fe y para la ciudad de Rosario”, sostuvo. Y reiteró que a su criterio, “no son causales esos hechos, no son espontáneos; hay una mano negra atrás como la que hubo el año pasado con los atentados al Poder Judicial”, concluyó.