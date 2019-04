https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 24.04.2019 - Última actualización - 13:32

13:30

El artista chaqueño dejó su huella en la sede de “Rumbos Asociación Civil”. Jóvenes y adultos se maravillaron con la obra que reúne diversas figuras y colores cálidos. “Me parece una genialidad poder ayudar con arte a la gente que hoy no la está pasando bien”, valoró Lockett.

Arte solidario Milo Lockett pintó un mural en un centro de rehabilitación El artista chaqueño dejó su huella en la sede de “Rumbos Asociación Civil”. Jóvenes y adultos se maravillaron con la obra que reúne diversas figuras y colores cálidos. “Me parece una genialidad poder ayudar con arte a la gente que hoy no la está pasando bien”, valoró Lockett. El artista chaqueño dejó su huella en la sede de “Rumbos Asociación Civil”. Jóvenes y adultos se maravillaron con la obra que reúne diversas figuras y colores cálidos. “Me parece una genialidad poder ayudar con arte a la gente que hoy no la está pasando bien”, valoró Lockett.

El Litoral | area@ellitoral.com



Las pinceladas del artista Milo Lockett se deslizaron por una de las paredes de la sede del centro de rehabilitación psicosocial e integración comunitaria “Rumbos Asociación Civil” para así dejar plasmado su arte en un mural. “Me gusta ser un agente de transformación de la realidad, porque ahí está la mayor parte de la obra. Esto es una consecuencia de la acción y el mural es una excusa para juntarnos a pintar. Me parece más interesante lo que sucede alrededor de la obra y lo que uno provoca en el otro, integrándolo a través del arte. Lo que sucede en Rumbos es muy lindo, pude sentirlos cantar y recitar poemas y ahí está el tema”, valoró el artista oriundo de Chaco en diálogo con El Litoral.



Lucia Poletti, directora de Rumbos, agradeció que el mural quede para la posteridad en la sede de la asociación civil e indicó: “Rumbos procura ofrecer un espacio de integración, inclusión, para personas que por distintas circunstancias necesitan de este apoyo y de un lugar que los contenga. Jóvenes y adultos transitan espontáneamente y comparten buenos momentos. El arte está presente en todas sus expresiones”, destacó.



La obra comenzó a plasmarse durante la mañana de este miércoles, y pasado el mediodía los aplausos de los presentes retumbaron en el salón para felicitar a los artistas que participaron en el desarrollo. “Cuando me enteré de la invitación de Rumbos, me puso muy contento venir, porque el arte tiene otro rol cuando sirve y trasciende a los proyectos de uno, para involucrarnos en proyectos sociales. Me parece una genialidad poder ayudar con arte a la gente que hoy no la está pasando bien”, valoró el artista chaqueño.



La identidad del artista



La impronta que logra Lockett a través de sus pinturas con diferentes colores, cálidos en su mayoría, y objetos de diversas formas, lo hizo destacarse a nivel nacional e internacional. “Mi obra es figurativa donde está muy presente la figura humana. Uno va viendo y tomando cosas de la realidad y las va transformando. Siempre trato de no ser pretencioso con la obra y marcar más lo que sucede en el entorno al mural”.



Sin dudas, que el elefante es una figura constante en sus obras: “El elefante es algo que viene desde que era muy chico, cuando miraba una serie que se llamaba ‘Daktari’ y me fascinaba un elefante que salía de entre los árboles y tenía la fantasía de que en el Chaco había elefantes -contó entre risas-. Me representa porque es un animal que es protector, tiene memoria, es familiero, andan en manada y tienen características interesantes”, detalló Milo.



Acerca del mural que pensó para esta institución, ubicada en calle Suipacha 2644, Lockett sostuvo que “no lo pensé, llegué me puse a dibujar e hicimos lo más simple posible para demostrar que cualquiera puede pintar y dibujar. No hay que saber de arte y creer que sólo una elite y unos pocos pueden consumirlo. El arte tiene que ser parte de nuestras vidas porque nos ayuda a estar mejor, y acá mismo hay muchas actividades artísticas y a partir de ahí hay gente que se mejora”.



De la creación del mural participaron junto a Milo, la santafesina artista plástica Agustina Zwiener y otros artistas que pusieron “manos a la obra”. “No me vine preparada para pintar y me recibieron con una tremenda humildad y con un corazón enorme. Me maravilló Milo y acá hizo mover a Rumbos de una manera maravillosa”, destacó Zwiener.



De regreso en Santa Fe

Lockett, quien en la actualidad dispone de espacios de artes en varios puntos del país y realiza actividades benéficas a diferentes instituciones, en 2017 estuvo en el hospital Iturraspe y pintó un mural para los niños y niñas del área de oncología pediátrica.