Jueves 25.04.2019 - Última actualización - 6:51

6:49

Elecciones 2019

Pedro Uliambre va por dos años más al frente de Sauce Viejo

El actual presidente comunal sauceño busca continuar al frente de la administración del distrito costero, tras 7 años no consecutivos de conducir el pueblo. El referente de Juntos repasó las obras más importantes y todo lo que se viene. También habló sobre un tema sensible para la localidad, la inseguridad.

Aspiraciones. Pedro Uliambre estuvo al frente de la Comuna de Sauce Viejo durante los períodos 2011-2013, 2015-2017 y 2017-2019, además de completar la gestión de José María Vázquez cuando falleció, en 2011. Ahora busca continuar con el trabajo en el pueblo. Foto: Flavio Raina



Por Luis Amsler SEGUIR En el cierre de este año el actual presidente comunal de Sauce Viejo, Pedro Uliambre, estará completando su tercer mandato no consecutivo al frente de la administración sauceña (2011-2013, 2015-2017 y 2017-2019). Además de estos períodos, también reemplazó por varios meses al expresidente comunal José María “Pepe” Vázquez, tras su fallecimiento en marzo del 2011. Ahora el ex futbolista sabalero buscará renovar su puesto y justamente será una de las seis caras que figurarán en la boleta única de las Paso de este domingo 28 de abril, aunque no tendrá que dirimir internas y se estima, pasaría sin problemas a las generales del 16 de junio. Con el objetivo de seguir al frente de la administración, Uliambre ha estado recorriendo los barrios para charlar con los vecinos y llevar su propuesta de continuidad por este camino que ya lleva 4 años seguidos. “Llevamos muy bien la campaña, tenemos buenas expectativas y los vecinos nos respaldan en nuestras recorridas; la gente nos dice lo que necesitan, nosotros los escuchamos y también vemos qué se puede sumar al nuevo proyecto de gestión que impulsamos para cada barrio, todo a pedido de los sauceños”, manifestó Uliambre a El Litoral. Siendo más específicos, el presidente comunal aclaró que lo más requerido es Seguridad (ver relacionada), pero las demandas cambian de acuerdo a cada punto del extenso distrito costero. “Hay quienes solicitan agua, cloacas, arreglo de calles, zanjeo, empedrado y cruces de tubos, cosas que venimos realizando de a poco pero en forma sostenida”, señaló el representante del frente Juntos. Cuentas claras Consultado sobre lo concretado en estos dos últimos años de administración al frente de la Comuna de Sauce Viejo, Pedro Uliambre afirmó que “hicimos un montón de cosas”, y se mostró confiando con todo lo hecho ya que -indicó- “los vecinos se dan cuenta de eso”. “Algunas de las obras más importantes que hicimos fueron el jardín maternal de Las Adelinas, el galpón comunal de Adelina Oeste, el playón deportivo en Cayetano Sur y todos los juegos instalados en las plazas del pueblo”. “Hay otros trabajos que generan gran satisfacción en la población, como la obra de agua potable en Altos del Sauce, Nueva Detroit y Jorge Newbery, y algo que le va a quedar a la localidad y que es muy importante, como los planes directores Hídricos, de Cloacas y de Agua Potable”, acotó el funcionario sauceño. “Eso es útil para que en el día de mañana, puedan tener todos los servicios”, añadió. En tanto, Uliambre considera que la transparencia y honestidad son pilares claves de su labor. Por eso, confirmó que las cuentas comunales “están ordenadas” e hizo hincapié en que “somos serios con el tema”. “Todo lo que se hizo en la Comuna es con fondo propios, como la adquisición de maquinaria, la compra de piedra, tubos y demás materiales, sumado a los mencionados juegos; todo esto se debe al gran trabajo del equipo financiero de la Comuna, al que agradezco profundamente”, concluyó. Seguridad en la mira Tal como mencionó Pedro Uliambre, la preocupación más grande que han notado en los vecinos del pueblo es la inseguridad. Al respecto, señaló que más allá de que no tienen potestad directa en la cuestión, desde la gestión han efectuado importantes inversiones para paliar la problemática . “Hemos adquirido más de 30 cámaras que se distribuyeron en distintos sectores, las que graban todo lo que sucede y tienen una capacidad de duración de entre 20 y 30 días, a diferencia de antes, que grababan sólo algunas horas”, precisó el presidente comunal, a la vez que hizo mención a la camioneta que compraron para que realice tareas de prevención a lo largo y ancho del distrito. Además, destacó el vínculo con la Provincia para avanzar en el combate del delito. Por otra parte, Uliambre habló sobre el asentamiento irregular que se encuentra ubicado en la zona conocida como La Barranquera, entre los barrios Las Adelinas y Los Conquistadores. Según los vecinos del área, desde que se constituyó este lugar los hechos delictivos crecieron considerablemente. “Están en un terreno privado y es el dueño quien tiene que intervenir, ya que la Comuna no tiene competencia; sin embargo lo hemos intimado y siempre le hemos planteado la situación, pero aún no hubo soluciones”, dijo. “Abordar el problema de la inseguridad es muy difícil en nuestro pueblo porque es muy largo, pero estamos trabajando en ello con muchas ganas”, completó Uliambre.