Jueves 25.04.2019 - Última actualización - 7:41

7:38

Belgrano Cargas y Logística

Hacienda aprobó inversiones en ferrocarriles por $ 2,3 mil millones

Por los “caminos de hierro” circularán este año cargas por 6,1 millones de toneladas de cargas. Ese nivel no podrá crecer si no se ejecutan los mantenimientos de vías previstos en el plan.

En medio del ajuste se habían “diferido” obras de mantenimiento que ahora tienen plan aprobado por la cartera a cargo de Dujovne. Foto: Archivo El Litoral



