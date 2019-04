https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Elecciones 2019 Obeid: "Además de propuestas mostramos gestión"



En diciembre de 2015 Alejandra Obeid asumió por segunda vez como concejal de la ciudad, cargo que había ocupado de 2007 a 2011 y para el que fué elegida en el mismo momento en que el justicialismo de Santa Fe dejaba el gobierno municipal y provincial. Es que en 2007, cuando ella asumió por primera vez un cargo legislativo, el socialismo se hacía con el Gobierno de la Provincia y en la ciudad, el radical Mario Barletta daba el salto desde la Universidad y asumía como alcalde local. “Yo fui siempre legisladora opositora, y a pesar de ello, muchas de las propuestas que elaboramos en el concejo hoy son realidad en la ciudad”.



La hija del dos veces gobernador de Santa Fe hoy es pre candidata a Diputada Provincial por Honestidad y Compromiso, una de las listas que compite en esa nómina al interior del frente Juntos. No es un dato menor que la edila ya haya sido Diputada Provincial -de 2011 a 2015, también en condición de opositora- , y consultada sobre por qué aspira nuevamente a ocupar ese cargo dijo: “Porque esta vez lo hago apostando por un proyecto propio, buscando ir por más y alentando a que otros continúen con lo que acá ya hicimos. Nuestro trabajo en Santa Fe nos valió un gran reconocimiento pero lo más importante es que aportó, en el marco de un municipio que se olvidó de los barrios, a mejorar en algún aspecto la vida de la gente. Y además porque creo que por primera vez seré legisladora del oficialismo, estamos trabajando para que el próximo gobierno sea justicialista”.



El trabajo en la ciudad



Aprobar un proyecto en el concejo es, en términos generales, lograr que el cuerpo legislativo le diga al Ejecutivo aquello que es oportuno hacer en la ciudad. El concejo determina lo que es importante de ejecutar por parte del municipio y el Intendente luego tiene que hacer manos a la obra. La relación de Obeid con Barletta y Corral fue particular en ese sentido, ya que al ser ella una destacada dirigente del justicialismo santafesino, muchas de sus propuestas intentaron ser “cajoneadas”. Obeid dedicó unas palabras al respecto: “Hubo algunas propuestas de las que no pudieron desentenderse y eso hoy, en el balance, nos llena de orgullo. Frenar la licitación por Decreto de la terminal es una, el municipio hubiese incurrido allí en una ilegalidad que pudimos frenar, tal cual frenamos también la construcción de cocheras en la Plaza San Martín. El Fondo de Asistencia a Vecinales, eso también es un logro de gestión de esta concejalía que le aportó mucho a Santa Fe”.



De la misma manera, Obeid rescata del trabajo con instituciones la aprobación del Programa de Padrinazgo a Clubes Barriales y la extensión de la Licencia por Maternidad en casos de partos prematuros, múltiples y/o bebés con Discapacidad: “La agenda de la mujer estuvo muy presente sobre todo en ésta, mi segunda gestión como concejal. En el caso de los clubes, el programa de padrinazgo sirve a los fines de garantizar su funcionamiento, hoy castigado por las políticas económicas de cambiemos”.



¿Qué es el Fondo de Asistencia a Vecinales?



El Fondo de Asistencia a Vecinales -FAV- es una inyección de recursos -estrictamente económicos- que hoy perciben las vecinales de la ciudad a instancias del municipio. El Estado Municipal provee estos fondos para gastos de funcionamiento y los mismos son obtenidos de tasas y multas, como forma de apoyar a estas instituciones que realizan una labor loable en los territorios: “Costó muchísimo aprobar este proyecto y lograr que hoy sea una realidad, pero el esfuerzo dió sus frutos. Barletta vetó la Ordenanza en mi primera gestión pero Corral no pudo hacer lo mismo en 2017. Por dos motivos, uno por la fuerte presión que hicimos junto al movimiento vecinalista y otro porque estamos claramente ante un gobierno en retirada”, sentenció Obeid.



Lo que queda por hacer



Honestidad y Compromiso presenta como primera candidata a concejal a Mariana Escobar, una mujer del peronismo santafesino que acompaña a Obeid desde sus inicios en la actividad legislativa: “Yo no tengo dudas de que Mariana va a ser una excelente concejal porque ella conoce al detalle la labor legislativa pero fundamentalmente, porque ostenta una sensibilidad para mirar la ciudad que sólo tenemos quienes abrazamos la militancia política como forma de vida”.



Como concejal de Santa Fe, a Obeid le quedó pendiente lograr un proyecto muy caro a sus sentimientos, hablamos del Censo de Discapacidad. Si bien la edila también fue muy crítica respecto al incumplimiento de la ley de cupo por parte del municipio, este tema la ocupó en particular porque el no tener datos certeros imposibilita la planificación de políticas públicas a largo plazo: “No está mal que queden cosas pendientes porque eso es lo que obliga a seguir andando, lo que no podría tolerar es que nos resignemos y dejemos de insistir con aquello que creemos justo. Mariana tiene la vocación necesaria para continuar este trabajo y además en el grupo contamos con la sapiencia de la doctora Adriana Lusso, una compañera de años que nos asesora fuertemente en todos estos temas”.



Paridad en la provincia



Tanto la lista de Obeid como la que encabeza Escobar en la ciudad están integradas en un 50 % por hombres y un 50 % por mujeres, es decir, cumplen con la premisa de la paridad. La aprobación de ese proyecto en Santa Fe marcó un antes y un después en la historia del concejo municipal que tuvo a Obeid como protagonista, y el desafío es sortear el escollo que al respecto se presenta en la provincia: “Además de apellido, hoy tengo una gestión que mostrar. Estoy orgullosa de quien es mi padre y de los valores que me han inculcado en casa, pero a la hora de hacer política también me enorgullece poder decir qué hice hasta acá y qué quiero hacer a futuro. Sin duda, aportar a la aprobación de la paridad en la provincia coronaria un trabajo importantísimo que ya he podido impulsar en la ciudad”.