https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 25.04.2019 - Última actualización - 8:55

8:50

Con aporte argentino en la red, el conjunto de Sinaloa venció 3 a 1 a Mineros y logró una importante ventaja en la primera semifinal.

Por el ascenso El Dorados de Maradona muy cerca de la final Con aporte argentino en la red, el conjunto de Sinaloa del venció 3 a 1 a Mineros y logró una importante ventaja en la primera semifinal. Con aporte argentino en la red, el conjunto de Sinaloa venció 3 a 1 a Mineros y logró una importante ventaja en la primera semifinal.

El Litoral | Telam

Los Dorados de Sinaloa, dirigidos por Diego Maradona, vencieron a Mineros de Zacatecas, por 3 a 1, como locales, en el cotejo de ida por las semifinales de los playoffs del certamen Clausura del torneo de segunda división de México.



Dorados visitará a los Mineros el próximo sábado con ventaja, aunque no deberá descuidarse porque el cotejo será en Zacatecas, a 2.496 metros sobre el nivel del mar, lo cual supone una dificultad para los equipos visitantes.



El triunfo del equipo que orienta tácticamente Maradona en el estadio Banorte de Culiacán se concretó con goles del argentino Fabián Bordagaray (ex San Lorenzo y River) y los mexicanos Amaury Escoto y Diego Barbosa, descontando Guillermo Martínez para los visitantes.



Dorados comenzó mal el campeonato, pero se recuperó y con la victoria de anoche llegó a siete triunfos y cinco empates en sus últimos 12 compromisos, señaló EFE.



En Dorados jugaron desde el inicio el arquero Gaspar Servio (ex Banfield, Arsenal e Independiente), Fernando Elizari (ex Independiente, Quilmes, San Lorenzo y Defensa), y luego ingresaron Luis Jerez (ex San Lorenzo, Talleres y Defensa) y Jorge Córdoba (ex Unión, Gimnasia, Arsenal, Godoy Cruz, Defensa y Los Andes).



El ganador de esta semifinal disputará el título contra el vencedor de San Luis (campeón del Apertura y sucursal mexicana del Atlético de Madrid), y Venados de Yucatán que empataron anoche 1 a 1 y definirán la serie el sábado en San Luis.