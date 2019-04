https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sinuoso camino electoral

Otra complicación para Granata

Los apoderados de los partidos que integran la alianza Unite y por quien se postula como diputada la animadora televisiva, decidieron no competir en las elecciones generales por categorías provinciales. Desde el sector de la periodista, aseguraron que ello no pone en riesgo su lista.

El Litoral | politica@ellitoral.com Los partidos que integran la alianza Unite por la Familia y la Vida ingresaron un escrito ante el Tribunal Electoral Provincial (TEP) comunicando que dicha alianza “se abstiene de participar” en las próximas elecciones generales para las categorías provinciales. Si el TEP hiciese lugar a la presentación, los precandidatos a senadores y diputados que eventualmente pasasen la instancia de la primaria del domingo que viene, no podrían competir en los comicios de junio. El caso afectaría directamente, por ejemplo, a Amalia Granata, quien encabeza la nómina de diputados oficializada para las Paso en representación de la mencionada alianza. La decisión de Unite no afecta a las categorías comunales y municipales, por lo que ni los precandidatos a concejales, intendentes o presidentes comunales tendrían inconvenientes. Consultado por El Litoral, el titular de la Secretaría Electoral, Roberto Pascual, confirmó el ingreso de la presentación, aunque evitó adelantar cuál sería el pronunciamiento del organismo sobre el particular. Larga novela El partido “Unite” es “propiedad” de José Bonacci, un controvertido personaje de la política santafesina, que suele aparecer en escena con cada contienda electoral para “asistir” a dirigentes que quieren presentarse como candidatos y carecen de una estructura partidaria. En esta oportunidad, protagonizó una polémica con Amalia Granata; el sector había presentado una nómina encabezada originalmente por la mediática, pero a horas del cierre de listas, la panelista denunció que el propio Bonacci intentaba hacer entrar “por la ventana” a su esposa, intercalándola en la nómina liderada por Granata. Ella lo denunció penalmente, entonces, por el presunto delito de adulteración de firmas. El TEP terminó oficializando la lista original de la periodista, y por eso figura como opción en las boletas ya impresas. Pero para Bonacci, la historia no quedó allí. En declaraciones a la prensa, justificó la decisión de bajar la lista para la elección general, puesto que “no tenemos relación ni diálogo ni contacto con Granata; (por lo tanto) no tiene sentido que el partido se haga cargo de todo el proceso electoral sin tener una contrapartida política”, explicó. “No incide” La nómina encabezada por Granata está integrada también por el pastor evangelista Walter Ghione y el abogado católico Nicolás Mayoraz, y es la única lista de “Unite” para la categoría diputados. Consultado por El Litoral, Mayoraz aseguró que “no hay posibilidades” de que la nómina que encabeza se baje. A su criterio, el pedido de abstención “no tiene asidero jurídico, y es el resultado de una disputa con Bonacci, que es el dueño del partido”. “Como no pudo poner a su mujer como candidata, hace esto para provocar daño”, refrendó. Pero aseveró que “legalmente, no pueden bajar la lista, porque ya fue oficializada”. Asimismo, consideró que “retirar sin fundamentos la lista después de haber participado de la elección primaria, afectaría el principio de soberanía popular expresado a través del voto ciudadano. Aquí se aplican criterios constitucionales básicos contra los que no puede ir un partido. Hay un hecho consensuado entre partido y candidato que no se puede romper; se trata de un acuerdo de buena fe. El partido tampoco tiene potestad para ir contra el derecho de ser elegido. Y además, se estaría vulnerando la soberanía popular -insistió-. El partido cumple sólo la función de llevar al candidato”, explicó. A su criterio, el hecho sólo pretende “hacer ruido” para perjudicar a la lista de Granata, de cara a la elección del domingo.