https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 26.04.2019 - Última actualización - 7:00

6:58

Un desconocido Unión perdió sin atenuantes ante un ordenado rival que hizo un gol —mitad de Nereo Fernández y mitad de Ceballos que no sancionó la infracción— y luego se refugió en el fondo donde desnudó todas las dificultades rojiblancas.

Unión quedó eliminado de Copa Argentina Tibio, sin ideas y metido en una "trampa táctica" Un desconocido Unión perdió sin atenuantes ante un ordenado rival que hizo un gol —mitad de Nereo Fernández y mitad de Ceballos que no sancionó la infracción— y luego se refugió en el fondo donde desnudó todas las dificultades rojiblancas. Un desconocido Unión perdió sin atenuantes ante un ordenado rival que hizo un gol —mitad de Nereo Fernández y mitad de Ceballos que no sancionó la infracción— y luego se refugió en el fondo donde desnudó todas las dificultades rojiblancas.

Juan Raúl Moncada / jmoncada@ellitoral.com

Desde los 13 minutos del primer tiempo Barracas Central se puso arriba en el marcador y de ahí en más fue un monólogo de Unión, un monólogo que se extendió hasta cerca del área de Barracas, porque ahí se terminaron todos los argumentos del equipo santafesino, que es verdad, estuvo cerca de poder empatarlo y hasta lo mereció en gran parte; pero que en definitiva no supo como resolver cuando el rival le cedió terreno y pelota.

#CopaArgentinaEnTyCSports⚽️¡Reviví las mejores acciones del primer tiempo! Barracas Central le gana 1-0 a Unión por los 32avos y lo podes ver por TyC Sports y TyC Sports Play acá https://t.co/aM7xwR6ny5 pic.twitter.com/F3ayO0t8PU — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) 26 de abril de 2019

Flojo Nereo Fernández en la mala salida que terminó en el gol de Barracas, luego casi no tuvo trabajo y arriba se notó un equipo que no supo que hacer con la pelota en su poder, donde el talentoso Maxi Cuadra jugó toda la noche enojado, impreciso y sin poder definir las dos situaciones claras que le quedaron como para lograr el empate. Del resto tampoco hay mucho para destacar, ya que anoche se vio a un Unión sin ideas que no supo salir de la “trampa” que le tendió su rival. Es verdad que Yeimar, Cuadra en dos oportunidades, Troyanski y Méndez tuvieron chances concretas, pero en definitiva fallaron y por eso Unión no pudo avanzar.

El inicio

En los primeros minutos Unión buscó instalarse en terreno de Barracas y el equipo de Daniele no podía salir de la presión ejercida por el equipo de Leonardo Madelón; buenos movimientos de Lucas Ríos que en más de una oportunidad llegó hasta el fondo por ambas bandas.

Franco Fragapane recibió de Bruno Pittón y llegó hasta el fondo para meter un buen centro que con el pecho “mató” Cuadra para que Javier Méndez remate desviado, fue una muy buena jugada que ubicaba a Unión como dominador en el partido.

El gol

Llegó la polémica con un gol mal convalidado por Diego Ceballos, llegó un centro a media altura, fácil para Nereo Fernández que cuando tomaba la pelota, fue cargado por detrás por Luciano Romero, el jugador se apoderó del balón y con el arco vacío convirtió. La falta existió sobre todo en la nula intención del jugador de Barracas en disputar la pelota, ya que solamente fue a chocar —desde atrás— al arquero.

Unión que estaba dominando con tranquilidad entró en desesperación y comenzó a jugar muy apurado, asimismo llegaron un par de situaciones en las que no se pudo definir bien, la más clara fue un centro desde la derecha, bien ejecutado por Damián Martínez que le quedó en el punto del penal a Maxi Cuadra, pero el volante remató desviado en lo que fue la más clara de la primera etapa.

Unión se fue con todo al ataque y de esta forma se “desnudó” atrás por lo que cada pelota que se perdía en ofensiva terminada siendo un problema importante, tanto para Bottinelli, como para Yeimar, atendiendo la tremenda velocidad del “10” Carlos Valenzuela que con pelota y espacios resultó una complicación en cada contra del elenco del “Gato” Salvador Daniele.

El partido se siguió jugando en cancha de “El Guapo” y Unión que trató de ser profundo, no pudo, porque Barracas se cerró muy bien y defendió con todos sus jugadores, haciendo caer al Tate en un “embudo” que en definitiva le simplificaba todo a los defensores.

A los 38 Nicolás Mazzola trasladó una pelota hacia atrás y finalmente perdió en el choque con un rival naciendo la contra que pasó de izquierda a derecha con mucha velocidad, para que Valenzuela con espacio pueda encarar a Bottinelli, al que se sacó de encima rematando desde afuera del área, para que Nereo Fernández “volando” pueda mandar la pelota al tiro de esquina; fue está la situación más clara generada por Barracas Central.

Se terminó yendo la primera mitad del partido con una victoria para el “Guapo” que no hizo más que Unión, pero que supo aprovechar una mala salida de Nereo Fernández —fue muy flojo a buscar la pelota— y luego el “vistobueno” de un Ceballos que debió haber anulado el tanto.

El complemento

No realizó modificaciones Madelón y el equipo salió nuevamente a tratar de meter a Barracas muy cerca de su arco, antes de los 5 un centro de Bruno Pittón encontró la cabeza de Mazzola que bajó el balón para Cuadra que no llegó a conectar, enseguida le cometieron falta a Damián Martínez y Mauro Pittón ejecutó el tiro libre que iba muy bien dirigido, pero que rebotó en la cabeza de un jugador de la barrera y se fue al tiro de esquina.

Los minutos comenzaron a pasar y el partido seguía igual, se jugada en terreno de Barracas pero Unión no podía lastimar, Madelón decidió sacar un volante para meter un delantero, por lo que Franco Troyanski ingresó en lugar de Lucas Ríos. El partido se jugaba cada vez más cerca de Gómez, pero a Unión le faltaba la última puntada y cuando estaba por darla los delanteros no pateaban al arco. Un centro pasado de Damián Martínez le terminó quedando servida a Cuadra —tuvo una floja actuación el ex Racing al que se lo notó “muy malhumorado” todo el encuentro— pero el delantero en vez de patear al arco, prefirió enganchar y ahí perdió con un defensor.

Madelón decidió hacer dos cambios tratando de buscar el empate, ingresaron Darío Bottinelli y Augusto Lotti, mientras que Cuadra y Méndez abandonaron el juego. Sobre el final tuvo una buena chance Franco Troyanski que definió muy bien ante la salida de Gómez, pero la pelota se fue rozando el palo derecho de Gómez. Unión intentó pero no pudo y en definitiva terminó pagando con la derrota —y eliminación— ante un rival inferior que aprovechó la que tuvo —con la complicidad de Nereo Fernández y del árbitro— para avanzar en la Copa Argentina.

Paso atrás para este equipo que a lo largo de los 90 minutos no supo resolver el bloqueo defensivo que le planteó Salvador Daniele y que por como se terminó dando parece un resultado que no le queda del todo mal al partido. Unión fue un equipo inofensivo y siempre dio la sensación que el Tate estaba lejos, “años luz”, de poder convertir.