"En el fútbol, el que hace el gol tiene la razón y el gol lo hizo Barracas"

El entrenador rojiblanco fue el único que habló tras la derrota ante Barracas Central “Hicieron el gol , se cerraron y nosotros no lo pudimos resolver”

Unión quedó fuera de la Copa Argentina ante un rival inferior pero que fue un digno ganar, que se encontró con un gol en el inicio del partido y luego se refugió atrás defendiendo la ventaja.

—Fue un error nuestro, hicieron el gol y lo defendieron bien, tuvimos nuestras chances y no se pudo resolver.

—¿Cómo ves la jugada del gol, fue infracción a Nereo?

—Queda en privado.

—No pudieron lastimar al rival...

—Sabíamos que era difícil este partido, salimos aplicados, tratamos de entrarle por todos lasos pero se defendieron bien,

pudimos hacer un gol y empatarlo; fue rápido el gol de ellos, luego se cerraron y no salieron más. No tengo nada para reprocharle a los jugadores, ahora volvemos a Santa Fe a pensar en Tigre que es un rival difícil.

—Otra eliminación en poco tiempo...

—Lo de Unión es muy bueno, lo tengo que salir a defender yo. Unión juega bien, la Copa Argentina se nos viene negando, le dejamos un regalo muy lindo al club para el año que viene. Unión con un plantel corto juega bien hoy nos convirtieron primero y no lo pudimos resolver. No es que se metieron atrás, nos hicieron un gol rápido, tratamos de llegar muchos por los costados ganamos los duelos, pero no pudimos conectar; está la de Méndez, la de Cuadra, la de Yeimar y la de Troyanski, la verdad que con cualquiera de estas, que fueron claras estaríamos hablando de otra cosa.

—¿Llega Zabala para el lunes?

—Tiene un traumatismo grande de tobillo, ayer hizo fútbol y no pudo, veremos si llega. Hoy yo le daba chances al equipo porque ellos defendían muy cerca de su arco, se metieron muy atrás cerca del área, solo nos faltó romper en esos metros. los jugadores estuvieron bien, duele pero hay que levantarse rápido. Le damos mucha importancia a la Superliga, Unión arranca el año que viene con un promedio de 1,5.

—¿Esto es un golpe anímico?

—No. Tengo un plantel que trabaja bien, nos sacamos lo de Sudamericana rápido de encima, planificamos este, estamos muy concentrados y sabíamos que era muy difícil, Barracas tiene un técnico inteligente, en el fútbol el que hace el gol tiene razón y el gol lo hizo Barracas.