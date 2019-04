https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 26.04.2019 - Última actualización - 9:16

9:12

Los proteccionistas reclaman que se endurezcan las penas para las personas que actúan con crueldad hacia los animales. La concentración será el lunes a las 20. Desde Addera indicaron que reciben un promedio de cinco denuncias por día.

Contra el maltrato Preparan una movilización para pedir por los derechos del animal Los proteccionistas reclaman que se endurezcan las penas para las personas que actúan con crueldad hacia los animales. La concentración será el lunes a las 20. Desde Addera indicaron que reciben un promedio de cinco denuncias por día. Los proteccionistas reclaman que se endurezcan las penas para las personas que actúan con crueldad hacia los animales. La concentración será el lunes a las 20. Desde Addera indicaron que reciben un promedio de cinco denuncias por día.

El Litoral | area@ellitoral.com

En el marco del día de la lucha por la liberación animal, diferentes organizaciones proteccionistas se movilizarán el próximo lunes en todo el país. En Santa Fe, la concentración tendrá lugar desde las 20 en inmediaciones a Bulevar Gálvez y el Puente Oroño para luego marchar por el bulevar hasta calle 25 de Mayo.

“Reclamamos por los derechos de los animales porque sentimos que cuanto más baja es la educación, peor es el maltrato hacia los animales. Lamentablemente mucha gente no lo entiende”, consideró Margarita Ponce Aragón, miembro de la Asociación Civil Defensa de los Derechos del Animal (Addera), una institución que se especializa en las denuncias de maltrato.



“Cada vez que actuamos ante una denuncia tenemos que hacernos eco y quedarnos con el animal en cuestión. Hay que atenderlo, darle atención veterinaria, darle comida, hasta tanto darlos en adopción. Recibimos hasta cinco denuncias por día por maltrato”, comentó Ponce Aragón respecto a la función que cumple Addera.



Entre algunas de las cuestiones que plantean cada año los 29 de abril, Mariana Beuchel, referente de la ONG “Un techo para un callejerito”, detalló: “Luchamos para que sea modificada la ley de maltrato animal y que tenga una pena fija. También se lucha para que se termine la tracción a sangre”, sostuvo y ejemplificó que “en Mendoza vimos que el trabajo que se hizo fue muy importante y ahora no se ven carros. Es increíble cómo la gente se reconvirtió. Acá en Santa Fe vemos que hay negación por parte de la Municipalidad para la lucha de la tracción a sangre y lo que sufre el caballo por el maltrato es evidente”.



Además de Addera y “Un techo para un callejerito” serán parte de la movilización otras organizaciones de proteccionistas como SOS Pitbull; Patrulla Mascotera; SOS Caballos; Perros Comunitarios de Santa Fe; Rescatistas Independientes; entre otros.

Panorama dispar



Si bien el municipio local creó dos “casas de las mascotas” en el último tiempo —una en el Parque Garay y la otra en el Jardín Botánico—, en los que se concretaron 9.000 castraciones, colocaron 12.000 vacunas antirrábicas, otorgaron 6.000 dosis de antibióticos y se realizaron 2.400 tratamientos contra la sarna, Beuchel valoró que “se hacen muchas castraciones y es excelente el compromiso”, pero al mismo tiempo indicó que encuentran a menudo perros con muchos cachorros abandonados. “Si nos metemos en los barrios encontramos que hay gente que no tiene la conciencia que el animal sufre con los cachorros. Sino partidos desde la educación, de nada sirve que hagas un puesto de castración, porque sólo te lo va a llevar alguien que tenga conciencia”, analizó.



Al mismo tiempo, la representante de Addera criticó que la falta de educación en algunos sectores de la población genera que tengan las mascotas atadas o abandonadas en su propia casa. “A veces no les ponen ni hasta un plato con agua y cuando llegamos al lugar en más de un caso hemos llegado y el animal ya está muerto. Entendemos que los animales son seres vivos y hay que protegerlos”, subrayó.

350 cuchas. Es la cantidad de casitas para los perros de la calle que lleva construídas la ONG, desde que comenzó en 2017.Foto: Flavio Raina

Lucha que avanza



Mariana comentó que trabaja por los derechos de los animales desde temprana edad y nota un cambio cultural en la gente: “Cuando empecé no era tan fácil como ahora. Hoy hay mucha gente involucrada, hay varias asociaciones y apoyo del Estado y se ha logrado algo que hace mucho no se lograba con las castraciones”, resaltó.



Entre algunas falencias que encuentra Ponce Aragón describió la falta de infraestructura “para poder aplicar la ley penal y así contener a los animales rescatados. Queremos que se nos dé una ayuda para poder mantener a los animales que sufren, al menos que se ponga en función un predio con un veterinario y junto con las protectoras podamos ponerlos en adopción”. Al mismo tiempo compartió la opinión de Beuchel y observó con “buenos ojos” las castraciones que se llevan adelante a cargo del gobierno municipal.



“Estamos tomando conciencia y creo que el Estado se está dando cuenta que preocupándose por los animales, se está preocupando por la población porque si te ocupas de la rabia o cualquier problema de zoonosis, al mismo tiempo cuidas la salud de las personas”, concluyó Ponce Aragón.

Buscan modificar la ley



Hace algunas semanas, las Comisiones de Legislación Penal y Legislación General, en el anexo de la Cámara de Diputados, analizan catorce proyectos de ley que pretenden modificar la actual Ley 14.346 que establece penas para las personas que actúan con malos tratos y actos de crueldad hacia los animales. Esta norma, que fue sancionada en 1954, indica en su artículo 1, que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”.



El articulo 2 de la ley establece como actos de maltrato: no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos; azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas; hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado, según las estaciones climáticas; emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado; estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos y emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas.



Para los proteccionistas de animales y quienes impulsan la reforma en la Cámara baja, piden que la norma se actualice y que se adecue a la Ley 27.330 —que sanciona las carreras de perros—que establece un máximo de 4 años.

“Un techo para un callejerito” cumple dos años

La ONG “Un techo para un callejerito” cumplió este viernes dos años desde que construyen cuchas para los perros que deambulan por las calles santafesinas. Desde que asumieron el compromiso de darle amparo a los canes, se reúnen todos los sábados para armar las casas y ya llevan 350 cuchas entregadas a los vecinos que las solicitan.



Empero, la gran demanda los desbordó y determinaron suspender los pedidos hasta tanto cumplir con las casas pendientes. “Tenemos tantos pedidos y tenemos poca mano de obra que se nos hace imposible cumplir con todos. Tenemos una lista de espera de 100 casitas”, reconoció Mariana Beuchel, quien es dueña de la vivienda donde se juntan los voluntarios a hacer —con pallets, tornillos, velo, membrana líquida y mantas— las casitas de 70x70 centímetros.



“El material nos sobra porque tenemos el compromiso de una ferretería que siempre nos dona, lo que nos falta es mano de obra. Las puertas están abiertas y se pueden sumar voluntarios”, resaltó Mariana.