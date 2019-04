https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un santafesino por el mundo "Niño de Cobre" pintó a Ginóbili en una pared de España

El jueves 28 de marzo, San Antonio Spurs, franquicia de básquet de la NBA, hizo la ceremonia de retiro de camiseta número 20 que durante 16 temporadas usó Emanuel Ginóbili. Aquel día, se hizo un reconocimiento a la carrera de “Manu” y también a la Generación Dorada del básquet argentino.

Por esos días, el mundo del deporte sólo hablaba de Ginóbili. Sus comienzos, su paso por la Liga Nacional, su desembarco en Europa y su destino final: Estados Unidos, la cuna de este deporte y donde compiten los mejores del mundo.

Dos semanas después, el muralista santafesino Andrés Iglesias, conocido como “Niño de Cobre” también hizo su aporte para reconocer a Manu Ginóbili. Fiel a su estilo, el artista retrató al deportista oriundo de Bahía Blanca en una pared de la localidad española de Torreblanca, ubicada a unos 100 kilómetros al norte de Valencia.

En diálogo con El Litoral, Cobre contó que al trabajo lo hizo en el marco de una serie de festivales de murales que se hacen en España. “Cuando llegué a Torreblanca, la pared que me tocaba era en una cancha de básquet, de 16x4 metros”, relató. “Hacía tiempo que quería pintar el retrato de Manu, y aprovechando que se retiró, decidí hacerle ese homenaje”, agregó.

Al ser consultado, el muralista santafesino contó que a este retrato lo terminó en “tiempo récord: cuatro días y 100% aerosol”, dijo.

Foto: Gentileza

Repercusiones

A través de las redes sociales la cuenta “Info Manu”, armada por fanáticos que desde hace años sigue la campaña de Emanuel Ginóbili replicó las imágenes. En cuestión de horas obtuvo cientos de “Me gusta” y buenos comentarios.

Festival

Al mismo tiempo, Cobre explicó que el festival se llama “Citric”. “Es interminable, una vez cada dos meses aproximadamente convocan a un artista profesional a intervenir alguna pared. Casi todos los que participaron son de renombre internacional como Sebastián Velasco y Julia Volchkova”, comentó. “Ésta fue mi segunda intervención en Citric, el año pasado había pintado a Pablo Picasso”, agregó.

Lo hecho y lo que se viene

En el tramo final del contacto con Iglesias se le preguntó por su trabajo más reciente y por sus planes en el corto plazo. El último mural que pintó fue el retrato de Úrsula Corberó, la actriz española que se hizo mundialmente famosa con la serie “La Casa de Papel”.

“Lo hice en Barcelona, aparte de los festivales, ya que estaba ahí aproveché quedarme unos días. En esa plaza uno sabe que va a pintar y que no va a durar, el año pasado pinté a Messi en la misma pared y duró seis semanas, fue un récord! El de Corberó estaba arruinado antes de terminarlo. A mi me lo arruinó un francés que vive ahí, que de noche va a arruinar todas las piezas de arte con unos garabatos, porque dice que el street art (murales más elaborados) no es lo auténtico”, señaló.

En relación a los trabajos que afrontará en las próximas semanas, Cobre cerró: “Estoy una semana en Santa Fe y luego salgo para Florianópolis. Tengo que pintar tres murales en un restaurante”.