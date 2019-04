https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 26.04.2019

Humor

Horróscopo de oficios: profesor de lengua y literatura

Foto: Ilustración: Luis Dlugoszewski



Humor Horróscopo de oficios: profesor de lengua y literatura Amor: no se haga una novela, la vida real no tiene “fueron felices para siempre”; ABECES, “amar” encierra “temer” y, en el último de los casos, “partir” si la cosa no funciona.