https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 26.04.2019 - Última actualización - 13:19

13:16

Natalia Sandoval es madre del joven sentenciado por el crimen del “Zurdo” Martínez, ocurrido en 2014, en la villa del barrio Centenario.

Habló la madre de “Pelé” Sandoval "Mi hijo fue condenado por un crimen que no cometió" Natalia Sandoval es madre del joven sentenciado por el crimen del “Zurdo” Martínez, ocurrido en 2014, en la villa del barrio Centenario. Natalia Sandoval es madre del joven sentenciado por el crimen del “Zurdo” Martínez, ocurrido en 2014, en la villa del barrio Centenario.

Marcelo Adrián Sandoval está acusado de ser el autor de un homicidio ocurrido durante el verano de 2014 en las calles del sur de la ciudad, en una conflictiva zona conocida como “la villa” de barrio Centenario. Este joven, que tiene hoy 26 años y es conocido entre los suyos por el apodo de “Pelé”, pasó más de tres años en prisión preventiva antes de llegar al juicio oral, realizado en junio de 2018. Entonces, un tribunal pluripersonal decidió absolverlo por “el beneficio de la duda”. El fiscal del caso, Andrés Marchi, apeló la decisión y el mes pasado la Cámara resolvió revocar el fallo de primera instancia y condenar a Sandoval a la pena de 16 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Días más tarde, “Pelé” fue declarado en rebeldía al no presentarse a una audiencia en Tribunales y, además, la madre de la víctima del homicidio denunció que había sido amenazada de muerte por el condenado en la vía pública. La madre de “Pelé”, Natalia Sandoval, asegura que todo es una “gran mentira” y que su hijo no es culpable de ninguno de los delitos que se le atribuyen.



“Mi hijo es inocente. Estuvo tres años y ocho meses preso por un crimen que no cometió. Y ahora otra vez lo volvieron a detener. Nunca estuvo en el lugar del crimen. Lo sé porque en ese momento, el 23 de febrero de 2014, él estaba pescando con mi pareja y uno de mis hermanos, en Sauce Viejo. Primero lo absolvieron, pero después el fiscal apeló y la Cámara lo condenó. Nunca nos notificaron. Nos enteramos por la radio”, se quejó la mujer, que decidió hablar para dar su versión de los hechos investigados.



“Marcelo jugaba al fútbol en Lanús. Yo decidí traerlo cuando me avisaron que lo iban a trasladar de una pensión en el club a otra, afuera de la institución. Me dio miedo que le pasara algo en Buenos Aires. Se puso a trabajar de albañil y al poco tiempo pasó todo esto”, contó Natalia.



Cronos



“Quiero aclarar que la víctima del crimen que se investiga, el ‘Zurdo’ Marcelo Mario Martínez, no era un ‘panadero’, como dijo el fiscal, era parte de ‘Los Cronos’, una banda de delincuentes que comete todo tipo de barbaridades en esa parte del barrio Centenario desde hace mucho tiempo. Seis meses después de la muerte del ‘Zurdo’, ellos asesinaron brutalmente a ‘Willy’ Fernández, hijo de un primo hermano mío. Lo molieron a golpes y después lo acribillaron a balazos”, aseguró la mujer. Se refiere al crimen de Marcos Fernández, ocurrido a fines de setiembre de 2014, en un pasillo ubicado en inmediaciones del cruce de calles Colón y Reconquista.



“Los vecinos escucharon los gritos de Willy que pedía clemencia. ‘Matame. Loco, no me hagas esto. Matame’, suplicó antes de que lo ejecutaran. El fiscal dice que era quien manejaba la moto, pero él le reconoció a su padre que había sido el que disparó contra Martínez. Mi primo contó eso en el juicio, pero los jueces no lo tuvieron en cuenta. El día que mataron a Willy, mi mamá vivía en el pasillo y se tuvo que ir. A uno de mis hermanos le pegaron dos tiros. Los Cronos se quedaron con las casas, así se manejaron siempre en el barrio. Hicieron un desastre. Antes uno podía entrar y salir. Ellos eran cartoneros, pero después entró la droga y todo se echó a perder”, se lamentó Natalia.



Reclutamiento



La mujer asegura que su hijo y los integrantes de Los Cronos convivían en el barrio de pequeños, que no eran amigos pero se criaron juntos. “Nunca tuvieron problemas -explicó-, hasta que ellos quisieron ‘reclutarlo’, querían que trabaje para la banda. Él se negó y ahí saltó la bronca. Mi hijo estaba en otra, porque había tenido una bebé, mi nieta que hoy tiene 8 años”.



“Lamentablemente, el fiscal no buscó la verdad. Sólo condenó a mi hijo por cinco testigos, todos familiares del fallecido, que entraron en contradicciones en sus declaraciones. Ya no tengo esperanzas de que suelten a mi hijo, es muy injusto. A mi esposo y a mi hermano ni siquiera los citaron a declarar. Ellos estaban con Marcelo pescando en Sauce Viejo el día del crimen. El fiscal sólo los llamó antes del juicio, pero para preguntarles si querían cambiar su declaración”, afirmó la mujer.