"Hay un despertar de la Justicia después de un cepo judicial"

Invitado por IDEA (Instituto Para El Desarrollo Empresarial de la Argentina), el fiscal federal José María Campagnoli tuvo un encuentro en Rosario con empresarios de nuestra provincia. Habló con El Litoral sobre la Justicia nacional, la corrupción y la causa de los cuadernos.

“Si bien la situación económica es importante para muchos, para salir adelante se necesitan instituciones fuertes, que no exista corrupción. Porque al pozo al que llegamos se llegó por falta de institucionalidad”. Foto: Archivo El Litoral / NA

El fiscal federal José María Campagnoli fue invitado a una cena por la organización IDEA (Instituto Para El Desarrollo Empresarial de la Argentina) Centro. El encuentro tuvo lugar en el restaurante Mercurio de la Bolsa de Comercio de Rosario. El abogado porteño habló con los empresarios reunidos sobre la corrupción endémica y la crisis de las instituciones. Respondió inquietudes de los hombres de negocios reunidos para la ocasión.

Previo a este evento Campagnoli habló exclusivamente con nuestro medio y con otro periodista sobre distintos temas. Con respecto a la justicia nacional en estos tres años de gobierno del presidente Mauricio Macri, comentó: “Lo veo como un despertar de la justicia después de mucho tiempo de esa especie de cepo judicial que existía. Estamos en una época de transición hacia lo que todos queremos. Una justicia en que la gente se sienta representada. Una justicia que la gente reconozca”. “La cantidad de respuestas que van teniendo causas judiciales tangibles, que todo el mundo puede observar, es un paso muy interesante. Hay que esperar que pronto sucedan los juicios, como el que está sucediendo en el caso de Lázaro Báez y de otras personas involucradas”, agregó.



En este 2019 con llamados a las urnas, podría haber un ritmo menor en causas judiciales. En relación a eso, el fiscal sostuvo: “Hay quienes sostienen que hay una desaceleración de los procesos justamente porque estamos en este año electoral. Sin embargo, se fijó para el 21 de mayo el primer juicio a la ex presidente (Cristina Fernández de Kirchner). Por un lado, algunos tienden a pensar una cosa, pero también hay una contracara que es que algunos jueces tienen la vocación de que las cosas se hagan en tiempo y forma”.



Demanda de justicia



El pedido de una justicia eficiente no cambia pese al momento económico difícil que atraviesa el país, según aseguró el funcionario público. “La gente siempre demanda justicia. Si bien la situación económica es importante para muchos, para salir adelante se necesitan instituciones fuertes, que no exista corrupción porque al pozo al que llegamos se llegó por falta de institucionalidad”, comentó. Remarcó que en Argentina, como en cualquier país del mundo, debe haber instituciones fuertes para luchar contra la corrupción. “La corrupción ya vimos que mata. Detrás del ‘roban, pero hacen’, si ponemos el ‘matan, pero hacen’, ¿qué diríamos? Cuando vemos la tragedia de Once, todo tipo de tragedias, vemos que la calidad institucional degradada nos lleva a la necesidad de enfrentarnos con instituciones fuertes a la corrupción”, expresó.



El abogado también se refirió a cambios en la metodología de los juicios: “Se necesita acortar estos largos procesos con tantos años de prisión preventiva por los juicios orales donde la gente puede ver una audiencia oral y pública. Ya está en marcha la nueva ley del código federal que se va a empezar a aplicar en breve en Salta y a partir de ahí en distintos distritos del país”. “Ese procedimiento netamente acusatorio donde se desplaza la figura del juez instructor y pone en cabeza de la investigación al fiscal va a ser algo que va a servir para acortar los tiempos”, agregó.



La causa de los cuadernos



Campagnoli también fue consultado por la causa judicial de los cuadernos de las coimas en la obra pública: “Debe ser una de las más importantes en la historia de nuestro país. Develó como ninguna otra todo el entramado de corrupción.



“Es una buena oportunidad para los argentinos y para que los empresarios se den cuenta, no sólo que son importantes para la economía del país, sino también para la república como institución cuando no aceptan participar de engranajes de corrupción tan aceitados como los que vivimos en el pasado. Es de esperar que esto sea un antes y un después”, confió.

Avances en la detención de prófugos



El director del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, José Guerrero, destacó la importancia de la apertura al público de los datos del sistema de Consulta Nacional de Rebeldía y Capturas (Conarc) para la detención de prófugos de la Justicia en todo el país.



El sistema fue impulsado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien posibilitó en 2016 que el registro fuera abierto y pueda ser consultado por Internet con el fin de “contribuir a luchar contra el delito”.

En este sentido, Guerrero dijo que “entendimos que no era bueno mantener la clandestinidad del imputado, teniendo en cuenta que cada prófugo equivale a un hecho impune, por lo que se decidió dar a conocer públicamente a los responsables de esos delitos”.



También evaluó que como resultado inesperado de la decisión de la apertura de los datos se “mejoró la calidad de la información con la que se contaba” y se generó un “efecto contagio en todas las jurisdicciones del país”.



También adelantó que está analizando la posibilidad de realizar una “base especial de prófugos, con identificación de rostros, especializada en abusadores sexuales, aunque no sabemos si funcionará en el registro de reincidencia o el de datos genéticos por delitos contra la identidad sexual”.



Según datos del Ministerio, en “2017 las condenas anuales rondaron las 40.000, a nivel nacional, mientras que la base del registro tiene unos 46 mil prófugos aún sin captura”.



Por otra parte, la decisión del Ministerio de Justicia de abrir el registro a la sociedad permitió la “recaptura de evadidos, lo que es una muestra directa de los beneficios de la iniciativa”, destacó el funcionario.



El registro de reincidencia administra la información de las causas penales de todo el país, se modifica diariamente y dejó de ser reservada desde 2016.