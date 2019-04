El mensaje de Diego Maradona para los hijos del "Huevo" Toresani

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador de Dorados de Sinaloa publicó la grabación en Instagram. "Con tu papá primero éramos enemigos y terminamos siendo amigos, porque tu papá era un hombre de bien, un hombre fantástico", expresó.

Uno de los más conmovidos por el fallecimiento de Julio César "Huevo" Toresani fue Diego Armando Maradona. Luego del sentido mensaje que publicó el día que se conoció la noticia, el ex DT de la Selección le envió un video a los hijos del ex jugador de Colón.

"Conrado, sé como empezar a hablarte porque ya sos un hombre. Lamentablemente, con un hombre espectacular como era tu padre es difícil de encontrar las palabras. Ahora el jefecito sos vos y quiero que me vengas a ver lo antes posible. Si querés, cuando yo esté en Buenos Aires, a ver si jugás como tu querido papá", dijo a modo de introducción Maradona en la grabacion que compartió a través de sus redes sociales.

Una vez más, "El Diez" recordó aquel enfrentamiento público con Toresani, pero destacó cómo lograron recomponer el vínculo: "Con tu papá primero éramos enemigos y terminamos siendo amigos, porque tu papá era un hombre de bien, un hombre fantástico".

"Te mando un abrazo grande y lo lamento mucho. A nadie que haya conocido a tu papá le puede haber caído bien esto. Estamos todos con vos, con tus lágrimas. Un beso grande", cerró.

Si bien el entrenador de Dorados de Sinaloa nombra a Conrado, de 11 años, seguramente fue impulsado por lo que manifestó en redes sociales Laurtaro, el mayor.

"¿Sabes algo, viejo? Cada vez que me acuesto a dormir, siento que me abrazas como cuando era chico. ¿Te acordás que me cruzaba todas las noches a tu habitación en silencio porque mamá me sacaba cagando, y vos me hacías un lugar? Ese abrazo lo sigo sintiendo, te sigo sintiendo, papi", escribió el joven de 27 años.