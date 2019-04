Pedido de justicia a un mes del crimen de Gonzalo Fernández

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Familiares, amigos y allegados del hombre de 36 años asesinado a balazos en Santo Tomé se reunieron para reclamar avances en la causa.

Familiares, amigos y allegados de Gonzalo Fernández se reunieron en la tarde de este viernes para pedir justicia a un mes del crimen del hombre de 36 años que fue asesinado a balazos en Santo Tomé.

En la noche del 26 de marzo dos hombres llamaron a la puerta de la casa en la que vivía con sus padres en Maciá al 2600 y tras abrirla recibió tres disparos que terminaron con su vida. Una vez consumado el hecho, los delincuentes huyeron en una moto en la que esperaba un tercer partícipe.

No obstante, de la identidad de los responsables poco se conoce. Por este motivo, conocidos de Gonzalo se congregaron en reclamo de que la causa avance.

"Todo lo que conozco son versiones", aseguró a El Litoral Roberto Fernández, padre de Gonzalo. "No me molestan las amenazas. Más daño del que hicieron no lo van a hacer", agregó.

"Mi hijo trabajaba conmigo, vivía con nosotros y hace muchos años tenía un problema de adicciones que lo estábamos tratando entre toda la familia pero eso no convalida que vengan estas personas y le quiten la vida", reclamó. Por ende, se cree que el homicidio podría tener algún punto de contacto con el submundo de las drogas.

"Como familia nos destrozaron. Tengo tres hijos más, pero ya no es lo mismo. Me cortaron en dos, estoy vacío", comentó Roberto emocionado.