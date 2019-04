https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Parque arqueológico (por Asociación Amigos de Santa Fe la Vieja) Gestiones por el museo de sitio y La Posta

La Asociación Amigos de Santa Fe la Vieja es una organización no gubernamental creada en 1953 para apoyar la tarea realizada por el doctor Agustín Zapata Gollan en lo hoy conocemos como Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja.

Como es sabido, Santa Fe la Vieja presenta una importancia reconocida por especialistas de todas partes del mundo por su significativo valor desde perspectivas arqueológicas, históricas, antropológicas, museológicas, educativas y turísticas, y la Asociación de Amigos desde hace décadas viene acompañando las diferentes problemáticas relacionadas con la conservación y difusión del sitio prestando su colaboración a las autoridades del Museo Etnográfico y del Parque Arqueológico. Entre algunos de sus logros recientes y más destacables se encuentra el compromiso asumido ante la confianza depositada por la Fundación Rafael del Pino, para la construcción de la Casa Ambientada de Vera Muxica, convertida desde su inauguración en uno de los recursos didácticos más importantes del sitio.

Por su parte, en las últimas gestiones el Gobierno Provincial ha puesto de evidencia su interés en el sitio, especialmente con la concreción de las obras de defensa de la barranca del río San Javier, asegurando de esa manera la conservación del mismo. Y, desde enero del año pasado diversas instalaciones del Parque Arqueológico han sido objeto de trabajos de refacción edilicia propiciados por el Ministerio de Innovación y Cultura que han estado a cargo de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería del Gobierno de la Provincia, los cuales darán solución a problemas de larga data. En noviembre fueron inauguradas las obras realizadas en el Pórtico de Ingreso y en el Plaquetario, quedando pendiente las del Museo de Sitio que estarían finalizadas en los próximos treinta días.

Es por ello que días atrás, su presidenta y miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Amigos fueron recibidos por la ministra de Innovación y Cultura, Dra. María de los Ángeles González y parte de su equipo para tratar algunos temas. En esa oportunidad, los representantes de la Asociación expusieron a la ministra sus inquietudes especialmente en torno a dos temas: la falta de funcionamiento del comedor La Posta y la próxima reapertura del Museo de Sitio.

La primera preocupación expuesta por la Asociación de Amigos se refiere a las circunstancias que hacen que desde años el comedor La Posta no esté prestando servicios a los contingentes y visitantes del Parque Arqueológico. Si bien el comedor no se encuentra bajo la órbita de su ministerio si no de la Dirección Provincial de Turismo, la ministra González se comprometió a coordinar una reunión con sus autoridades para alcanzar una solución a este problema de larga data.

En cuanto a la reapertura del Museo de Sitio, la Asociación de Amigos considera que es una oportunidad para que las escuelas encuentren un nuevo incentivo para programar sus visitas, como en su momento lo fueron la Casa Ambientada ya mencionada y las instalaciones conocidas como estaciones de recorrido. Durante el último año, tiempo que han durado las obras edilicias mencionadas, aunque el Parque Arqueológico siguió prestando sus servicios de atención al público, muchas instituciones públicas y particulares, lamentablemente, han preferido optar por visitar otras ofertas educativas. Sin embargo, estas otras ofertas no pueden reemplazar el viaje a Santa Fe la Vieja, recurso didáctico que tradicionalmente proponen los docentes a sus alumnos, especialmente en 4to grado, cuando la currícula escolar aborda esta temática.

Por eso mismo, la Asociación entiende que la reapertura del museo de sitio debería convertirse en un nuevo factor de atracción para recuperar los visitantes tradicionales y captar nuevos públicos. Desde hace varios años el equipo del Museo Etnográfico y Parque Arqueológico cuentan con un guión museográfico para el museo de sitio, complementario e integrado al del resto del parque. Ese guión fue elaborado por un equipo interdisciplinario de especialistas santafesinos de reconocida trayectoria en diversas áreas: arqueología, historia, didáctica de museos, diseño y comunicación visual. Habiéndose concretado las estaciones de recorrido y actualizado la señalética, sólo resta ejecutar la propuesta museográfica del Museo de Sitio, siendo su próxima reapertura una oportunidad inmejorable. Por ello, la Asociación Amigos le ha solicitado a las autoridades del Ministerio de Innovación y Cultura no dejar pasar esta ocasión para poder dotar al Parque de un museo de sitio y una estructura de servicios que esté a la altura de la significación del mismo, que es uno de los más importantes del periodo colonial en América.

