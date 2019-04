https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 27.04.2019

7:12

Clima en Santa Fe

La inestabilidad no se va de la ciudad

El SMN prevé una jornada con lloviznas aisladas y viento del sector sur. La máxima no superaría los 20°.

El cielo cubierto, una característica de los últimos días en la ciudad de Santa Fe Foto: Guillermo Di Salvatore



Clima en Santa Fe La inestabilidad no se va de la ciudad El SMN prevé una jornada con lloviznas aisladas y viento del sector sur. La máxima no superaría los 20°. El SMN prevé una jornada con lloviznas aisladas y viento del sector sur. La máxima no superaría los 20°.

El Litoral El tiempo inestable sigue en la ciudad de Santa Fe y sus alrededores. Si bien no hay vigentes alertas por tormentas, el cielo se presenta cubierto y a las 7 se registraban algunas lloviznas. De acuerdo a la información que brinda el Servicio Meteorológico Nacional, para la mañana se espera: “Nieblas y neblinas. Nubosidad variable. Probabilidad de lloviznas aisladas. Vientos leves del sector sur”. Mientras que para la tarde, se aguarda: “Neblinas y nieblas en disipación. Nubosidad variable. Vientos leves del sector sur rotando al sector norte”. Sobre la temperatura, el SMN prevé una mínima de 16° y una máxima de 19°. Por su parte, el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH - UNL indica una mínima de 17° y una máxima de 21°. Pronóstico extendido Para este domingo de elecciones en la provincia de Santa Fe se estima cielo algo nublado; 12° de mínima y 24° de máxima. En tanto, para el lunes se espera cielo con algunas nubes por la mañana y nubosidad en aumento hacia la tarde; 14° de mínima y 26° de máxima. Por último, el martes se presentaría con tiempo desmejorando hacia la mañana e inestable por la tarde; 17° de mínima y 22° de máxima.