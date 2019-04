Video: impresionante accidente en el Rally de Argentina

El Litoral

El finlandés Esapekka Lappi de Citroën, sufrió un importante accidente en el último tramo Santa Rosa - San Agustín.

Cabe destacar que pese a las dimensiones del suceso el piloto y su navegante se encuentran fuera de peligro y no revistes lesiones de gravedad.

Luego del accidente el piloto de Finlandia publicó en su twitter que se encuentra en buen estado, pero recalca las precauciones que deben tomar los espectadores ante el peligro de encontrarse muy cerca del recorrido de los autos.

We are okay,

BUT SPECTATORS PLEASE!

Spectate safely! Keep distance from the edge of road and stay safe. Our cars are very safe but you were very lucky. https://t.co/05YvnKXONu