Domingo 28.04.2019 - Última actualización - 16:11

10:57

Elecciones 2019 PASO en Santa Fe: en una escuela, faltaron 8 de las 12 autoridades Ocurrió en la Escuela Belgrano. “Una sola de las 8 personas que faltaron avisó previamente”, afirmó el director del establecimiento.

En los minutos previos a la apertura de una nueva jornada electoral son muchas las idas y venidas que los directores y responsables de conformar cada una de las mesas deben realizar para garantizar la apertura en tiempo y forma del acto electoral.

Sin embargo, mucho de los ciudadanos que fueron convocados como autoridades de mesa no dan aviso y pegan el “faltazo”, haciendo que todo se complique.

Esto sucedió en la Escuela Belgrano de la ciudad de Santa Fe, en donde 8 de las 12 autoridades de mesa no concurrieron. En diálogo con El Litoral, el director del establecimiento afirmó: “Solo uno de los 8 que faltaron avisó que no iba a venir, el resto no avisó ni siquiera a la Junta Electoral”.