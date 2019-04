https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dos jornadas de protesta Comienza una semana de paros El martes lo hará el sindicalismo opositor y el miércoles los gremios del transporte.

Los gremios cegetistas agrupados en el Frente Sindical, así como las CTA, realizarán este martes un paro nacional de actividades contra las políticas del gobierno, que incluirá una marcha a Plaza de Mayo, mientras que este miércoles los gremios del transporte realizarán un cese de actividades, en rechazo al Impuesto a las Ganancias.

El paro y marcha del martes, que no cuenta con la adhesión de la CGT, fue motorizado por los gremios de la central obrera de la calle Azopardo que se apartaron de la conducción, como los Camioneros de Hugo y Pablo Moyano, los Bancarios de Sergio Palazzo y el Smata de Ricardo Pignanelli.

De inmediato, contó con la adhesión de las tres CTA (la de Hugo Yasky, la de Pablo Micheli y la de Ricardo Peidró) y de organizaciones sociales, sectores que confluirán a las 13 en una marcha a Plaza de Mayo.

Estos gremios desafiaron así a la CGT, lanzando este paro sin la cobertura de la central obrera, cuyos dirigentes prefirieron no dinamitar todos los puentes de diálogo con la Casa Rosada.

De esta forma, este martes no funcionarán escuelas y universidades públicas y privadas, hospitales públicos, atención bancaria, recolección de basura, mientras que el transporte se verá afectado debido a que no funcionarán subtes, camiones y aviones.

Sí habrá colectivos, porque la UTA permanece en la conducción del CGT, al tiempo que es una incógnita qué pasará con los trenes porque algunos gremios del sector se plegarán y otros no.

En la jornada siguiente, el miércoles 1º de Mayo, feriado por el Día del Trabajador, habrá un paralización total del transporte público, ya que los sindicatos de la Catt convocaron a una huelga para protestar contra los descuentos salariales que sufren por el Impuesto a las Ganancias.

El titular de la Catt, Juan Carlos Schmid, recordó que el presidente Mauricio Macri “no cumplió con lo que anunció durante su campaña, cuando dijo que en su gestión ningún trabajador pagaría Ganancias”.

“El 1º de Mayo las tareas de los diversos modos del transporte se verán afectadas. Esta protesta se enmarca en un cuadro de generalizado malestar, en razón del aumento desbocado de la canasta alimentaria, los tarifazos denunciados en reiteradas oportunidades por nuestra Catt y el crecimiento de la pobreza”, dijo el sindicalista días atrás.

Al respecto, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), que conduce el inglés Stephen Cotton, envió una nota al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, en la que expresó el apoyo a la huelga de los gremios del transporte de la Catt.

En tanto, Hugo Moyano, secretario general del Sindicato de Camioneros, consideró que la medida de fuerza resulta “poco seria”, dado que ese día es feriado nacional. “No me parece serio, no trabaja nadie ese día, no entiendo qué quieren plantear”, señaló el líder camionero, y comunicó así la medida de fuerza para el día anterior.

Por su parte, Pablo Moyano aseguró que la medida será llevada a cabo por cerca de 70 organizaciones adheridas al Frente Sindical para el Modelo Nacional, más las dos CTA, movimientos sociales y otras agrupaciones. “Ojalá que el gobierno escuche este reclamo de millones de argentinos”, añadió el dirigente.

De esta forma, los sectores gremiales opositores lanzaron un claro desafío a la conducción de la CGT, a la que buscan imponer presión para que abandone su postura más “dialoguista” con la gestión de Mauricio Macri, y también convoque a un paro general.

Como respuesta a las declaraciones de los Moyano, Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la CGT, respondió: “A Moyano lo vi suspender un paro por lluvia”.

Los que adhieren

En medio de los enfrentamientos, entre los gremios que adhieren a la medida de fuerza están el comandado por el secretario general de Apla (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), Pablo Biroy, de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste el FF.CC. Sarmiento, que dirige Rubén Sobrero. Por ese motivo, no habrá trenes de ese ramal y tampoco habrá vuelos.

En la misma línea, el secretario general de los Metrodelegados, Alberto Pianelli, confirmó que los trabajadores del subte de Buenos Aires adhieren a la medida de fuerza, por lo que no habrá servicio de subterráneo.

Se suma además el gremio de Bancarios, liderado por Sergio Palazzo, razón por la que durante el día martes 30 de abril los bancos no tendrán atención al público.

En tanto, el presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, Jorge Yabkowski, confirmó que adherirá al paro, por lo que durante ese día la atención en los hospitales públicos será similar a la de un día domingo.

Controlar la calle

El gobierno apostó a una fractura sindical y pensó que el paro nacional de este martes quedaría limitado a la convocatoria aislada de Hugo Moyano. Pero el efecto contagio en las bases sindicales amenaza con tener una amplia adhesión gremial y podría sumar otro problema para la Casa Rosada: la presencia inminente de una CGT aliada aunque debilitada, mayor conflictividad en la calle y nuevos elementos de inestabilidad política que potencien aquello que Mauricio Macri denominó “el regreso al pasado” como factor gravitante para profundizar la crisis económica.

El sábado aparecieron en las calles porteñas afiches sin firma y con la imagen de los principales referentes de la CGT en la cena de Cippec con una leyenda que decía: “Cuando el pueblo se muere de hambre”. Se los veía a los principales referentes de la central obrera que no se sumarán al paro del martes como Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad), Gerardo Martínez (Uocra) y Carlos Sueiro (Aduanas).

Sube

Kiosqueros, almacenes y agencias de quiniela decidieron suspender el servicio de recarga de Sube y de saldo telefónico los días 29 y 30 de abril, en reclamo de la recuperación de una rentabilidad digna, ya que afirman que actualmente el margen de ganancia que tienen por prestar el servicio es prácticamente nulo. La medida tiene alcance nacional y en su segunda jornada coincidirá con el paro anunciado por parte de la CGT y otras centrales obreras.

Andrea Ruiz, de la Cámara de Kiosqueros de Santa Fe, explicó que tanto para el sistema Sube como para la carga virtual de saldo telefónico, “de los pocos centavos que nos quedan por brindar el servicio, tenemos que descontar el pago de internet, los rollos de papel fiscal y la electricidad, que en muchos casos se paga más que por el alquiler del local”, aseguró.

“Queremos que se valore el trabajo que nos significa cargar tarjetas durante todo el día, yendo al banco, perdiendo tiempo en depositar la plata y el riesgo que significa. Es urgente que nos amplíen el margen de ganancias”, concluyó.