Domingo 28.04.2019

Elecciones 2019 - Resultados PASO Santa Fe Corral: "Hoy empieza la campaña para las elecciones del 16 de junio"

“Estamos muy contentos, muy agradecidos por los cientos de miles de santafesinos que nos acompañaron. Hoy está naciendo aglo nuevo, una historia que va a hacer futuro”. Con estas palabras, el candidato a gobernador de Cambiemos, José Corral estableció que “hoy acá empieza la campaña electoral que nos va a llevar a gobernar la provincia de Santa Fe. Hoy arranca”.



Acompañado por su vice Anita Martínez -que lo introdujo brevemente- y el candidato a diputado Gabriel Chumpitaz, además de la música de fondo de Axel y Abel Pintos con el hit “Somos uno”, Corral insistió en que “muchas veces me escucharon decir que queríamos una lista de unidad, queríamos ponernos de acuerdo, y lo logramos. Y lo hicimos porque eso nos iba a permitir llevar una propuesta clara y concreta, con el protagonismo de cada uno en cada lugar de la provincia”.



“Nos estamos conociendo. No nos conocían. Hay mucha gente que nos está conociendo y sin embargo hay cientos de miles de santafesinos que ya se sumaron. Pero el desafío es sumar a los que no se animaron, a los que eligieron otra opción, a los que no fueron a votar, a los que nos nos conocen”, añadió Corral, el primero de los candidatos en hablar y aún con muy pocas mesas escrutadas, desde el bunker de un hotel céntrico minutos antes desalojado por una amenaza de bomba.



El intendente santafesino anticipó que “vamos a recorrer la provincia en estas semanas que quedan hasta las elecciones generales, para con el protagonismo de todos, mujeres, jóvenes, comerciantes, pequeños productores, los que quieren salir adelante, superarse, decirle que no a las mafias y al narcotráfico.



“No nos vamos a resignar, podés estar seguro de que vamos a llevar a la provincia las soluciones que ya pusimos en práctica en la ciudad”, en materia de prevención de inundaciones, arreglo de caminos, planes de insersión .



“Lo de hoy fue nada más que un escalón. Hoy subimos un peldaño para esa escalera que va a llevar Cambiemos a gobernar la provincia”, completó.

