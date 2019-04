https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 28.04.2019 - Última actualización - 29.04.2019 - 0:37

23:59

Elecciones 2019 Resultados PASO Santa Fe: Jatón duplicaba los votos de Cantard y era muy pareja la interna del PJ

Emilio Jatón se imponía como el pre candidato a intendente de la ciudad de Santa Fe más votado.

Así lo mostraba la tendencia desde que comenzó la carga de sufragios: Emilio Jatón (del FPCyS) era el candidato más votado.

Duplicaba, y más, los votos que obtuvo Albor “Niky” Cantard, el candidato de Cambiemos, el partido que gobierna la ciudad hace 11 años; y también los del Frente Juntos, con la suma de votos de sus cuatro precandidatos.

La interna del PJ era muy reñida. Si se suman los votos provisorios de las cuatro propuestas, casi empataron con Cantard. Ignacio Martínez Kerz y Alejandro Rossi se midieron cabeza a cabeza durante toda la carga de datos, con lo cual no puede arriesgarse, quién seguirá en carrera para encabezar la candidatura a intendente en junio. Juan Cesoni y Mariana Bergallo quedaron a mitad de camino. Es una incógnita si los votos de los tres perdedores se sumarán al ganador para darle al justicialismo la chance de pelear la ciudad. Si algo quedó claro, es que si no se unen no tendrán posibilidades.



Este domingo, la boleta ofrecía 14 precandidatos. Además de los que representaban a los tres partidos más importantes, había otras 6 alianzas políticas, dos de ellas con internas. Para saber si alguno tendrá un espacio en la boleta de las generales, habrá que esperar a que el escrutinio esté más avanzado. Quizás Luz Balbastro, de Unite por la Familia y la Vida, logre perforar el umbral de 4.646 votos necesarios para pasar a las generales. Pero nada puede tomarse como certeza con tan pocas mesas cargadas.

La carrera al Concejo



Inés Larriera (precandidata al Concejo por Cambiemos) declaró: “Hoy es una fiesta de la democracia. Los que la estrenamos en 1983 sabemos cuánto costó llegar a este momento”. E invitó a los santafesinos “a que vayan a votar, tranquilos, con los lentes y el DNI en la mano, no lo olviden”, bromeó. Y ahora “se sigue trabajando, nunca paramos; hoy estaré con mi familia hasta que termine el recuento provisorio. Estoy tranquila”, aseguró.

Sebastián Mastropaolo (otro precandidato que participará en la interna de Cambiemos) dijo que es un día muy especial: “Hoy se convertirán varios sueños en realidad. Es importante que la gente vaya a votar, esto enriquece a la democracia y la ciudad, nos ayuda a mejorar a nuestra querida Santa Fe”. Agradeció el apoyo “de funcionarios de Nación, de funcionarios ProVida, algo que yo valoro muchísimo como Esteban Bullrich, o de Emilio Basavilbaso (titular de la Anses), y de Federico Angelini (presidente del Pro provincial)”, invitó a cumplir con la “obligación cívica de emitir el sufragio, que es un granito de arena para seguir mejorando el Concejo santafesino”.

Julio “Paco” Garibaldi es precandidato al Concejo que irá a internas con Lucas Simoniello dentro del FPCyS. Garibaldi dijo estar “muy contento” por la posibilidad “que tenemos hoy todos los santafesinos de expresarnos en las urnas”.

Con relación a los momentos previos a una elección, Garibaldi expresó: “Siempre sirven para revalidar lo que hemos hecho hasta ahora. No venimos a prometer sino que lo que podemos hacer lo hacemos y lo que no lo decimos. Gane quien gane sabemos que mañana tenemos que seguir trabajando juntos por Santa Fe y todos los vecinos de la ciudad”.

Por su parte, Lucas Simoniello aseguró haber hecho con su equipo “una campaña muy responsable con propuestas e ideas. Hoy celebramos que todos podemos elegir. Hay que recomendarle a los vecinos que presten atención a la hora de votar, somos muchos en las listas”. Consultado sobre si tiene alguna costumbre rutinaria en días de elección, expresó: “Lo único que hice rutinario fue ir a Yapeyú, luego no realicé ninguna cábala”.

Dentro del PJ habrá una ardua interna. El relator deportivo Ricardo Porta es uno de los alistados: “Estoy tranquilo y tengo mucho entusiasmo. Sólo resta agradecer a la militancia y a la gente que me abrió sus puertas, pese a que la está pasando muy mal. Nos preocupa la situación que están viviendo muchos santafesinos. Nuestro lema es una idea para construir sin confrontar. Y con esa idea vamos a llegar al Concejo. Quiero llegar a una banca para devolverle algo a mi país, como siempre digo, que es mi querida ciudad de Santa Fe”.

Juan J. Saleme (del sector de Martínez Kerz) expresó sus “buenas expectativas” antes del recuento provisorio. “La gente está yendo a votar y eso es bueno, el día soleado se presta”. Consultado sobre la campaña realizada, consideró que “de a poco los políticos vamos madurando en la ciudad. Hicimos mucho, caminamos mucho, fuimos puerta por puerta por todos los barrios y ahora resta esperar que el vecino elija, y que todo transcurra con tranquilidad y en paz”. Y sobre la enorme cantidad de precandidatos en la boleta para la Categoría Concejal, consideró “Hay algunas cuestiones que rever, porque la gente se confunde con tantos nombres” en la boleta única.