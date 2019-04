https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 29.04.2019

12:20

Comunicado de la C.D. Unión sale al cruce de los mensajes contra la gestión Spahn

Mediante un comunicado oficial, la Comisión Directiva del Club Atlético Unión “aclara a sus asociados sobre diferentes afirmaciones publicas surgidas desde distintos grupos políticos (en medios de comunicación y redes sociales), en cuanto a situaciones y decisiones de la actual gestión, que son absolutamente falsas y se producen con el afán de posicionarse políticamente a cualquier costo, a saber:

“La versión emanada de las redes sociales, utilizando a la comunidad educativa del IPEI, propagando una mentira, de que se dejarían de hacer “Los Juegos del Reino” (actividad única y pionera del IPEI que los alumnos realizan cada año), es una prueba de las peores acciones de manipulación a una comunidad educativa. En este sentido se aclara que Los Juegos del Reino son una actividad de suma importancia en la formación en valores de los alumnos y que se mantendrá activa como siempre.

“Otras denuncias a nivel público, mencionadas por representantes de otras agrupaciones que pretende participar de las elecciones, indican inconsistencias en el padrón societario. En este sentido, aclaramos que el mismo fue enviado como corresponde legalmente a la Inspección General de Personas Jurídicas, para que haga la revisión correspondiente. Es por ello que la versión de padrón que está agrupación estaría revisando, no tiene validez.

“Estas son algunas de las maniobras infames, entre otras de gravísimo tenor, apuntadas directamente al presidente del club, con el fin de ensuciar, amedrentar, extorsionar y por sobre todas las cosas, mentir, para confundir a los asociados.

“Ante semejante derrotero, donde se ven más actitudes de destruir que de construir, nos vemos obligados a advertir que observamos que en estas agrupaciones políticas reaparecen dirigentes que fueron parte de la gestión que entregó el mando del club al presidente Spahn, con una situación prácticamente de default financiero, en condiciones deportivas lamentables, donde hubo que hacer esfuerzos muy grandes para volver a crecer, y donde ninguno de los que hoy aparecen estuvieron en el lapso de casi 10 años, ni siquiera como opción electoral.

“Creemos que estas actitudes de criticar todo y proponer muy poco es la forma de quien se esconde, para que el asociado no perciba que ya fueron gobierno en el club, y que no supieron cómo hacerlo, sumiéndolo en una de las peores crisis institucionales, económicas y deportivas, que incluso dejó afuera al asociado y al hincha de un partido oficial en un hecho sin precedentes (domingo 14 de junio de 2009 frente a All Boys).

“Por todo lo dicho, se solicita responsabilidad para el proceso electoral que se avecina, cuidando a la institución, a la escuela y proponiendo las mejores ideas, rescatando que existan alternativas para elegir la mejor opción, en una nueva oportunidad para los socios, luego de casi 12 años”, cierra el comunicado.