Lunes 29.04.2019

12:49

María Eugenia Bielsa "No tengo dudas de que el triunfo será del PJ"

- ¿Qué evaluación hace de los resultados?¿Esperaba más o menos votos?



- Los resultados del frente Juntos los considero importantes; quizá han sido un poco más importantes incluso de lo que nosotros habíamos evaluado. En términos de mi elección, queríamos representar a un espacio; interpretamos que la sociedad pedía eso y que se plasmaran allí una serie de valores. Y tuvimos el acompañamiento que tuvimos y estamos muy agradecidos. Después habrá que desgranar, analizar con más profundidad, pero no estamos en absoluto disconformes con la elección, sobre todo porque es una propuesta electoral de nuevo tipo, o diferente, con una construcción que también lo fue. Creíamos interpretar que ese reclamo de la gente de que los dirigentes estuvieran más cerca, menos ligados a los aparatos, que tuviesen que ver con una buena administración de la cosa pública; creíamos que estos valores, que son los que por allí se reclaman, iban a tener un mayor acompañamiento. Pero de todas maneras estamos muy conformes con el camino transitado. No hubo ninguna claudicación en ese sentido. Luego, pienso que la elección del Frente Progresista abre un interrogante, porque en términos de los reclamos que hemos escuchado en la provincia sobre inseguridad y penetración del narcotráfico, no explica claramente la cantidad de votos que obtuvo Bonfatti; si bien esos votos están muy lejos del frente justicialista. También hay algunos interrogantes sobre Cambiemos, porque en la ciudad de Rosario, Roy López Molina había tenido un gran desempeño en la última elección y ahora ya no lo tuvo, y eso golpeó al sector. La marca Cambiemos no sirvió ahí, pero sí en algunas mesas de esa misma ciudad, por ejemplo, en la categoría diputados. Por lo tanto, en algunos casos ese sello siguió funcionando.



- Se especuló mucho con una foto junto a Omar Perotti que este domingo no se dio. ¿Esa ausencia qué marco respecto de lo que se viene para la elección general?



- A mí me parece que a veces las fotos son un agravio a la ciudadanía. Para mi gusto, sacarse una foto antes de conocer los resultados electorales en nuestro caso o previo a la elección, cuando hasta el día anterior los candidatos están disputando ideas diferentes, parece como decirle a la ciudadanía ‘estamos todos juntos, pero en realidad hasta hace media hora teníamos muchos matices’. La urgencia de la foto la tiene la política, no la ciudadanía. Nosotros recién a las dos de la mañana tuvimos resultados; a esa hora Omar (Perotti) ya había hablado del triunfo. La información para el ciudadano tiene que ser precisa. No hay desesperación de la gente en ese sentido. Así como fuimos respetuosos en la interna, lo fuimos de la información. Cuando la tuvimos, la difundimos. Nuestro espacio va a estar colaborando con el sector de Perotti. La foto es cuestión de responsabilidad pública.



- ¿Tendrá una participación activa en la campaña de Perotti?



- Lo que fuese necesario. Nuestro espacio tiene representantes en las listas legislativas, en algunas intendencias y municipios. Sin ninguna duda vamos a estar a disposición con lo que sea necesario para construir un espacio en común.



- ¿Confía en un triunfo del PJ en la general?



- Totalmente, no tengo dudas. Porque hay mucha diferencia con el Frente Progresista. Los votos del espacio de Perotti solamente no están a mucha distancia del candidato del Frente Progresista. Y hay una gran cantidad de votos que no se puede desgranar de manera total.