Santa Fe recuerda la inundación de 2003

Lunes 29.04.2019 - Última actualización - 14:11

A las 17.30, partía la movilización de Plaza del Soldado hacia plaza 25 de Mayo, donde se realizaba el acto central.

Memoria. Los inundados no olvidan, y reclamarán por una indemnización, tras la condena a los ex funcionarios. Foto: Manuel Alberto Fabatía

El movimiento de inundados por el río Salado en 2003 convoca a toda la ciudadanía a un acto a realizarse esta tarde, desde las 18, en la plaza 25 de Mayo de Santa Fe, para recordar la peor tragedia que vivió la ciudad en toda su historia y seguir reclamando justicia.

Las actividades comenzaron esta mañana a las 10, con el armado de la Carpa Negra en memoria de la inundación del Salado, “que es el símbolo de todas las inundadas e inundados”, sostuvo Claudia Albornoz, miembro de este movimiento. Por la tarde, desde las 17.30, se realizaba una movilización desde la Plaza del Soldado hacia plaza 25 de Mayo. Y en ese lugar, se llevaba a cabo el acto principal desde las 18.



“Esta plaza de la memoria activa nos encuentra hoy con dos condenados (el ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y el ex director de Hidráulica, Ricardo Fratti). Y esto es muy importante porque esta lucha ha dado sus frutos. Pero aún falta el mayor responsable. Pero el juez (Octavio) Silva dejó una puerta abierta para que (el ex gobernador) Carlos Reutemann vaya al banquillo y pueda responderle a la Justicia”, dijo Albornoz.



La Justicia encontró culpables y condenó, en febrero pasado, a Berli y Fratti como “coautores penalmente responsables del delito de Estrago Culposo Agravado por la muerte de personas, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional”, por lo que están libres. En el juicio también estuvo involucrado el ex intendente Marcelo Álvarez, que falleció en abril del año pasado.



La inundación del Salado afectó a 130 mil santafesinos, causó 23 muertes directas por inmersión y, según denunciaron los organismos de DDHH, más de 100 muertes por causa indirecta, debido al deterioro de la salud.



“Con las condenas contra los funcionarios del Estado, ahora vamos a pelear por una ley de indemnización, para que todos puedan cobrar por el daño que nos provocaron”, anticipó Albornoz. “En el gobierno de Obeid (posterior al de la tragedia) nos pagaron una reparación económica infame, que no sirvió para nada, no recuperamos nada de lo perdido”, advirtió la vecina de barrio Chalet.



En otro orden, la militante mencionó que durante el acto se montará una instalación con muñecos en representación de la Corte Suprema de Justicia. “Queremos tenerlos presentes. La Corte, que debe llevar justicia y tiró para atrás, estuvo desaparecida durante 16 años y nos metió muchas trabas”.



Por último, Albornoz destacó que “este juicio no hubiese sido posible sin Milagros Demiryi y el “Negro” (Jorge) Castro, actores civiles de la causa Inundación. Ambos cónyuges renunciaron tras la inundación a cobrar la reparación económica para poder llevar adelante la causa, ya que de haberla cobrado una cláusula “maldita” se los impedía. Durante el acto, se proyectará el audiovisual “Yo no me quiero morir”, realizado por una de sus hijas, Ana, en memoria de la inundación.