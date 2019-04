Detuvieron a dos personas por las filtraciones de las fotos de Emiliano Sala

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 29.04.2019

18:55

La Policía de Dorset había informado el domingo que estaban circulado imágenes del cuerpo del ex futbolista santafesino que murió en enero durante un accidente aéreo.

Este lunes, casi 24 horas después del conocimiento de la filtración de las imágenes del cuerpo de Emiliano Sala, la Policía de Wiltshire informó que dos personas fueron detenidas y puestas bajo fianza.

"No hay evidencia que sugiera un allanamiento en el depósito de cadáveres, y no hay evidencia que sugiera que cualquier miembro del personal del depósito de cadáveres, o incluso cualquier otro empleado del consejo, esté involucrado en algún delito", declaró el vocero de la fuerza, quien además pidió que dejen de compartir las fotografías en as redes sociales por respeto al ex futbolista y su familia.

Si bien no se revelaron las identidades de los arrestados, sí se informó que se trata de una mujer de 48 años, de Corsham, quien fue detenida bajo sospecha de haber accedido sin autorización a una computadora con el material y comunicación maliciosa. El otro es un hombre de 62 años, de Calne, que sigue siendo objeto de investigación.

La Policía de Dorset había reconocido que en las últimas horas la existencia de una filtración en las redes sociales de fotos del cuerpo de Emiliano Sala, las cuales fueron tomadas en la morgue durante los días en los que se realizó la autopsia. Al mismo tiempo, anunciaron que se abrió una investigación para hallar a los responsables de la difusión.

La noticia la publicó el diario británico The Mirror: allí aclararon que las imágenes se viralizaron por Twitter pero fueron eliminadas de la plataforma.

"Somos conscientes de que una imagen del cuerpo de Sala se ha compartido en canales de redes sociales y estamos disgustados porque alguien hizo esto. Estamos investigando este incidente y trabajando con varias agencias para establecer cómo se tomó la fotografía y quién es el responsable", aseguraron autoridades de Dorset al medio mencionado.

Por su parte, desde la morgue se manifestaron preocupados, en declaraciones publicadas por el sitio WalesOnline: "No podemos entender por qué alguien haría algo tan vil e hiriente. Por supuesto, estamos apoyando a la Policía en su investigación de cualquier manera que podamos, y continuaremos brindando la asistencia requerida.

El vocero del Cardiff City, club que había comprado al futbolista antes de su muerte, también se pronunció en contra de lo ocurrido: "El club expresa su disgusto indignación ante los individuos que tomaron y compartieron la imagen sin pensar".

El cuerpo del futbolista que tenía 28 años fue rescatado el 7 de febrero por un buque privado que contrató su familia. Inmediatamente, lo trasladaron a la oficina forense donde determinaron que había fallecido por "lesiones en la cabeza y el tronco". La semana posterior a este proceso se realizó el velatorio en la ciudad santafesina de Progreso.

En medio de este escándalo, se espera que en los próximos meses la Air Accidents Investigation Branch (AAIB) dé a conocer el informe final en el que detallarán las causas del accidente que ocurrió la noche del 21 de enero mientras Sala viajaba de Nantes a Cardiff a bordo de un avión monomotor junto con el piloto Ibbotson.

Con información de Infobae