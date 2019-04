https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Crece la tensión Venezuela: el opositor Leopoldo López fue liberado por militares disidentes

El Litoral | Télam

El opositor venezolano Leopoldo López fue liberado de su arresto domiciliario por militares disidentes y se encuentra junto al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, informó el padre del ex alcalde de Caracas.



López líder del partido opositor Voluntad Popular, quien ha sido indultado por Guaidó, se encuentra en la base área de La Carlota, en Caracas, junto al presidente interino designado en enero pasado por el Parlamento, de mayoría opositora al Gobierno de Nicolás Maduro.



"No le puedo confirmar dónde está porque no lo sé. Pero he recibido una llamada y puedo confirmar que ha recibido un indulto presidencial y fue liberado por fuerzas militares (desertores), que lo han acompañado y protegido", dijo Leopoldo López padre a la emisora española Cadena Ser en Madrid, donde reside.

Momentos decisivos en Venezuela.



Juan Guaidó aseguró "un sector muy importante de las Fuerzas Armadas se pone del lado de la Constitución" y le pidió al pueblo venezolano que se pliegue a la "Operación Libertad": "Salgamos a la calle" ⬇️ pic.twitter.com/J9QpfRuLCa — TN - Todo Noticias (@todonoticias) April 30, 2019



En las redes sociales hay testimonios de la presencia del presidente interino de Venezuela junto a López en la base aérea de La Carlota.



Guaidó, a través de un video, pide a los militares venezolanos sumarse al "cese de la usurpación".



López cumplía arresto domiciliario desde julio de 2017 tras haber sido condenado a más de 13 años de prisión por incitación pública a la violencia durante la protestas que tuvieron lugar tres años antes contra Maduro, en las que murieron 43 personas.