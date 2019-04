https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 30.04.2019

Lo determinó el juez Nicolás Falkenberg Medidas alternativas a la prisión para los cuatro imputados por presuntas estafas a ATE y la mutual

Las cuatro personas imputadas como coautoras de estafas en perjuicio de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de su mutual ATE Mutual (ATEM) deberán cumplir reglas de conducta impuestas judicialmente. Así fue resuelto por el juez Nicolás Falkenberg en una audiencia llevada a cabo en la mañana de hoy en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.



Las medidas alternativas a la prisión preventiva consisten en el otorgamiento de fianza personal con justificación de solvencia por 2 millones de pesos por cada uno de los cuatro imputados. Además, los abogados defensores de cada una de las personas investigadas deberán prestar fianza profesional por sus clientes.



También se resolvió imponer como medida restrictiva la prohibición de contactarse con los testigos y la obligación de presentarse una vez por mes en la sede del MPA.



De acuerdo a lo establecido en la audiencia, una vez que los imputados cumplan los trámites necesarios ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), recuperarán su libertad.

Profundizar la investigación



Los fiscales que investigan los ilícitos son Leandro Lazzarini y María Laura Urquiza, ambos integrantes de la Fiscalía de Delitos Complejos del MPA.



“Los dos imputados que tenían relación laboral con ATEM ejercieron su derecho de defensa y brindaron sus explicaciones de los hechos. La información que dieron en la audiencia es útil para nosotros, en tanto nos permite seguir profundizando en la investigación”, sostuvo el fiscal Lazzarini.



El funcionario del MPA agregó que “los dos imputados que son proveedores, también brindaron cierta explicación acerca de la compra de los productos y de lo que entregaron. Todo ello deberá ser corroborado a los fines de generar más claridad”. En tal sentido, agregó que “los proveedores manifestaron que tenían una carrera comercial, que no era la primera vez que realizaban ventas y que ATE y ATEM no eran sus únicos clientes. Sin embargo, eso no se condice con los elementos que tenemos colectados en la causa al día de hoy”.

Imputación



Dos de las personas investigadas son una pareja compuesta por un hombre de 38 años cuyas iniciales son MAN y una mujer de 35 años cuyas iniciales son MV. Ambos son exempleados de ATE Mutual.



En relación a los otros dos imputados, se trata de una mujer de 61 años cuyas iniciales son PIM y su hijo de 34 cuyas iniciales son FBF. Los dos eran proveedores del sindicato ATE y de ATEM.



A las cuatro personas, los fiscales Lazzarini y Urquiza les atribuyeron la coautoría del delito de estafas reiteradas en concurso real entre sí.