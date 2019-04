https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 30.04.2019 - Última actualización - 11:58

10:01

No hubo recolección durante la noche

Barrios de la ciudad amanecieron con la basura en la calle

El municipio pide no sacar los residuos y, en lo posible, volver a guardar las bolsas retiradas este lunes por la noche.

Foto:Mauricio Garín



El Litoral Pese a que el paro general lanzado por el sector de Moyano, la CTA y otras organizaciones sociales estaba previsto desde las 0 de este martes, el lunes por la noche no hubo recolección de residuos en algunos barrios de la ciudad de Santa Fe. En consecuencia, la capital de la provincia amaneció con las bolsas de basura en la calle. Ya sea en los cestos de altura o directamente en el piso, los residuos “adornaron” las cuadras de algunos barrios. Tenés que leer Infografía: servicios y actividades que se verán afectados por el paro A raíz de la medida de fuerza (los municipales se adhieren), desde el gobierno local informaron que no están en condiciones de realizar un operativo especial, por lo tanto piden a la población colaboración y que vuelvan a ingresar los residuos a los domicilios. También adelantaron que habría algún tipo de sanción para la empresa. Cabe señalar el servicio de recolección de basura no se prestará el martes, por lo que se solicita a los vecinos no sacar los residuos a la calle. El miércoles será normal y esa jornada corresponde sacar la basura húmeda.