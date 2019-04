Jaguares ya piensa en Stormers

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El plantel argentino entrena, con el aliciente de haber conseguido tres victorias consecutivas, ante rivales de fuste. Los sudafricanos tendrán bajas importantes.

Mientras que el plantel de Jaguares ya puso en marcha otra dura semana de trabajo, con vistas al partido del próximo sábado ante Stormers, en el estadio José Amalfitani de Liniers, vale repasar algunas de las declaraciones formuladas tras la plausible victoria ante Brumbies, la fecha pasada, en el mismo escenario.

Mientras que el plantel de Jaguares ya puso en marcha otra dura semana de trabajo, con vistas al partido del próximo sábado ante Stormers, en el estadio José Amalfitani de Liniers, vale repasar algunas de las declaraciones formuladas tras la plausible victoria ante Brumbies, la fecha pasada, en el mismo escenario.

Comenzando por Pablo Matera, que una vez más fue elegido en el equipo ideal de la fecha.

* “Sin dudas, es una gran alegría: jugar ante un equipo muy sólido, que tiene uno de los mejores scrum del torneo y haber tenido el mejor partido en esta faceta del juego, es lo que más satisfacción me da. A partir de eso vino el buen juego y nos pudimos llevar una gran victoria”.

Por su parte, el back formado en Duendes Rugby Club, Emiliano Boffelli, también dijo lo suyo.

* “Creo que la clave del éxito estuvo, una vez más, en la defensa. No me quiero poner el cassete, pero es increíble ver al equipo desde atrás, cómo se los ve trabajar, cada uno metido en su rol. Es increíble la sincronización del equipo”.

Lo que viene

Más allá de la satisfacción surgida del triunfo ante la franquicia australiana, ahora llega el turno de pensar en Stormers, el poderoso representativo sudafricano que batió a Jaguares en el Newlands Stadium de Cape Town, por 35 a 8, en el tramo inicial del presente certamen.

Para la ocasión, el head coach, Robbie Fleck, no podrá contar con dos de sus principales figuras, que además son parte del Seleccionado de Sudáfrica.

El lock Pieter Steph du Toit, quien se recupera de una contusión en un hombro y el flanker Siya Kolisi, capitán de la franquicia y de los Springboks, quien estará ausente por el protocolo de descanso impuesto por el staff de los Boks.

Los otros que no arribaron a nuestro país son Ernst van Rhyn, lesionado en el codo y Frans Malherbe, que por ser integrante de los Springboks, afrontará el mismo compromiso que Kolisi.

Plantel de Stormers: Jaco Coetzee, Damian de Allende, Jean-Luc du Plessis, Johan du Toit, JJ Engelbrecht, Eben Etzebeth, Neethling Fouche, Corne Fourie, Herschel Jantjies, Steven Kitshoff, Dan Kriel, Michael Kumbirai, Dillyn Wilco Louw, Bongi Mbonambi, Sikhumbuzo Notshe, Scarra Ntubeni, Sergeal Petersen, Justin Phillips, JD Schickerling, Seabelo Senatla, Josh Stander, Kobus van Dyk, Cobus Wiese y Damian Willemse.

Los mejores

Como cada inicio de semana, tras el desarrollo de la undécima jornada del Super Rugby 2019, fue confeccionada por Sanzaar el XV Ideal de la Fecha, en el que una vez más aparece el tercera línea argentino Pablo Matera.

Los elegidos: Harry Johnstone Holmes (Waratahs), Folau Fainga°a (Brumbies) y Carlu Sadie (Lions); Cobus Wiese (Stormers) y Thomas Franklin (Highlanders); Pablo Matera (Jaguares), Ardie Savea (Crusaders) y Daniel du Preez (Sharks); Aaron Smith y Josh Ioane (ambos de Highlanders); Sevu Reece (Crusaders), Anton Lienert-Brown (Chiefs), Braydon Ennor (Crusaders), Tevita Li (Highlanders) y Jordie Barrett (Hurricanes).

Baja kiwi

Una mala noticia se generó horas atrás en el ámbito del rugby neozelandés: Owen Franks deberá permanecer un mes más inactivo. El experimentado primera línea de Crusaders, lesionado en la fecha 8 del certamen ante Brumbies, no logró evolucionar en su recuperación, por lo que fue sometido a nuevos estudios, que depararon en la confirmación que más allá que no requerirá intervención quirúrgica, necesitará extender su recuperación. Obviamente, la preocupación no es solamente de la franquicia de Christchurch, también del staff de los All Blacks, atendiendo a lo que resta para la Rugby World Cup Japón 2019.