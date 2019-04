https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 30.04.2019 - Última actualización - 13:15

13:11

El problema es en Suipacha entre avenida Freyre y Zavalla. Vecinos aseguran que la emanación de líquidos cloacales es permanente. También dicen que el cordón cuneta no se barre por el estacionamiento a 45 grados.

Olor nauseabundo B° Roma: reclaman por una cloaca desbordada El problema es en Suipacha entre avenida Freyre y Zavalla. Vecinos aseguran que la emanación de líquidos cloacales es permanente. También dicen que el cordón cuneta no se barre por el estacionamiento a 45 grados. El problema es en Suipacha entre avenida Freyre y Zavalla. Vecinos aseguran que la emanación de líquidos cloacales es permanente. También dicen que el cordón cuneta no se barre por el estacionamiento a 45 grados.

Redacción El Litoral | area@ellitoral.com

Una cloaca que no da abasto está desbordada en el acceso al B° Roma, en Suipacha al 3500, entre avenida Freyre y Zavalla. “El olor nauseabundo se siente en toda la cuadra y los líquidos cloacales emanan permanentemente. Hace tres semanas estamos con la cloaca reventada”, comentó Sebastián Gabasio, vecino del lugar, y agregó que junto a otros vecinos ya presentaron su reclamo en la Municipalidad y en Aguas Santafesinas (Assa).

Entre los vecinos sostienen que de noche la situación es peor y los líquidos brotan en mayor cantidad, por lo que sospechan que podrían surgir del bar de la esquina, si bien vacía la cámara cloacal una vez por semana. El vecino observó que el agua que rebalsa y que se acumula en el cordón cuneta, “es muy tóxica por lo que me dijo un bioquímico que trabaja cerca”.

Ante la consulta de El Litoral sobre el reclamo, desde Assa informaron que enviarán una cuadrilla este miércoles a solucionar el problema cloacal.

El estacionamiento a 45° un problema para los barrenderos. Foto: Flavio Raina

El problema de 45 grados

Sobre la acera derecha de Suipacha al 3500 el estacionamiento fue modificado a 45 grados hace algunos años. “Desde que es a 45° la calle no se barre más, no juntan la basura, y somos los vecinos los que barremos la cuadra entera”, reclamó Gabasio y dijo que ante su reclamo en el municipio, adujeron que no pueden limpiar porque constantemente hay autos en la zona, por lo que “barremos nosotros los vecinos y dejamos las hojas y la basura detrás de los autos para que el barrendero la levante”, indicó.

Para reclamar

Los reclamos hacia Aguas Santafesinas deben formalizarse al 0810 777 2000, ya que es de la única manera que la empresa podrá intervenir.