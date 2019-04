https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Acto y movilización

El paro se sintió sobre todo en el sector público de la ciudad

No afectó al transporte, pero sí la actividad en el municipio y en escuelas estatales. En las reparticiones provinciales adhirió ATE pero no UPCN. Una nutrida concentración en el microcentro fue marco para la lectura de un documento contra las “políticas de ajuste” del gobierno nacional.

Con adhesión total en el sector bancario, fuerte acatamiento en escuelas públicas y oficinas municipales, y dispar en colegios privados, se llevó a cabo el paro de actividades hoy en la cuidad de Santa Fe. En el sector estatal se sumó el gremio ATE pero no UPCN, por lo que la actividad en reparticiones públicas fue parcial. Lo mismo sucedió en los hospitales, puesto que sí se plegaron los profesionales universitarios representados en Siprus. El sector universitario adhirió a través de Adul. No hubo recolección de residuos, en tanto que fue normal el servicio de transporte como también, la actividad comercial.

Acto y marcha

A media mañana, en la intersección de peatonal San Martín y Tucumán, se concentraron los gremios convocantes. Nutridas columnas coparon el microcentro con pancartas de CTA, CGT Santa Fe, Movimiento Obrero Santafesino, pero también, movimientos sociales y partidos de izquierda como la CCC, Partido Obrero y Partido Comunista.

En el escenario estuvieron los referentes de los principales sindicatos organizadores de la medida de fuerza, entre ellos, Jorge Hoffmann de ATE, Pedro Bayúgar de Sadop, José Testoni de Amsafe, Claudio Ghirardi de la Bancaria, además de referentes de Adul y Prensa, entre otros.

Documento

Previo a las alocuciones de cada dirigente, se dio lectura a un documento único que planteó fuertísimas críticas a las políticas “de ajuste” del gobierno nacional de Mauricio Macri. “El gobierno no escucha a los trabajadores que están al borde de la quiebra. Esto no es impericia ni herencia, ni por ninguna causa externa”, se planteó.

En el mismo sentido, se dejó sentado el “rechazo a la última reforma laboral y previsional” del gobierno central, y a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

En paralelo, se reclamó “aumentar de manera urgente el salario mínimo vital y móvil, retrotraer las tarifas de los servicios públicos a 2017, detener el aumento del precio de los combustibles” y, esencialmente, “declarar de manera urgente también, la emergencia social y alimentaria, tanto en la provincia con el país”. Aumentos

La fachada de los bancos apareció esta mañana empapelada con afiches que daban cuenta de la evolución, según un relevamiento de la Asociación Bancaria, de los precios en productos básicos de la canasta alimentaria. Allí se consignaba que el costo de la harina subió desde 2015 a la fecha un 329 por ciento, el aceite un 463 %, el asado un 272 % y la leche un 234 %.