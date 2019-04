Un incendio y una muerte que pudo ser evitada

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Detalles sobre el siniestro ocurrido en Larrea 4700 donde murió un joven de 25 años. Hay dos detenidos

Se llamaba Leandro José Alberto Ruiz. Tenía 25 años. En la madrugada del domingo murió como consecuencia de un incendio (intencional) que se desató en su vivienda de Larrea 4700. El caso pasó casi desapercibido, a raíz del alboroto provocado por las elecciones locales. Sin embargo, lo peor de todo es que esta tragedia pudo haberse evitado.



Quien mejor puede hablar de este suceso es Alejandra Takemura (45), la madre de Leandro, quien brindó detalles sobre aquella fatídica noche a El Litoral.



“Este desastre comenzó a perfilarse ya en el mediodía del sábado cuando mi pareja (un tal Juan José B., de 38 años) comenzó a beber de manera indiscriminada, como lo hacía siempre.



La mujer, que además de Leandro es la madre de otros siete chicos, asegura que su concubino está atrapado desde hace años en el alcohol y las drogas, y eso arrastró a toda la familia a un verdadero infierno.

Leandro Ruiz (25), la víctima.Foto: Danilo Chiapello



“A medida que fueron pasando las horas, todo se fue volviendo peor. Y cuando llegó la noche este hombre se puso incontrolable. Agarró un cuchillo y comenzó a gritar que se iba a matar... que nos iba a matar a todos. Se empezó a hacer algunos cortes en los brazos”.



“Mis hijos Leandro y Lautaro (20) intentaban contenerlo, pero no podían. Estaba furioso y también los atacó a ellos. Yo del miedo permanecía encerrada con mis hijos más chicos en un dormitorio y apenas tuve oportunidad me escapé corriendo”.



“Los policías se reían”



“En ese momento una de mis hijas llamó a la policía. Enseguida vinieron varios patrulleros. Les contamos a los agentes lo que estaba pasando y les pedimos ayuda. Pero ellos se rieron. Nos decían ‘otra vez Barreto está chupado’. Al rato se fueron como si nada. Tremendo”.



Lo que siguió luego es una trágica secuencia, cuyos pormenores solo conocen Lautaro y el concubino de Alejandra.



No obstante se sabe que en este contexto un incendio de magnitud se desató en la humilde propiedad.

Intencional



Voceros calificados apuntan que el fuego se inició de manera intencional y todas las miradas apuntan hacia el jefe de familia.



Tanto Lautaro como su hermano Leandro quedaron atrapados en ese pandemónium, aunque la peor parte la llevó éste último, que perdió su vida.



Otros que dan cuenta de la demencial situación son los Bomberos Zapadores que acudieron al lugar. La tarea de los servidores se vio dificultada por cuanto el dueño de casa quería “que se queme todo”.



Recién entonces el personal policial se decidió a intervenir y se llevó detenido al irascible hombre, como así también a Lautaro, que presentaba algunas heridas cortantes.



Una vez sofocadas las llamas, se pudo acceder al interior de la propiedad y fue allí cuando se encontró el cuerpo sin vida de Leandro.



Desamparo



“A mí ahora nadie me devuelve la vida de mi hijo. Ahora me pregunto por qué nunca antes nadie hizo nada. Hicimos un montón de denuncias en distintas comisarías y no nos escucharon.



“Hace muchos años que todos sufrimos por este hombre. A mí me golpea, al igual que a todos sus hijos. Incluso los obliga a beber. Ahora me ha matado un hijo. Y también destruyó mi casa. No tengo dónde ir a vivir”, cerró.



Imputados



Tanto Juan José B. como el joven Lautaro permanecen detenidos. El fiscal del caso les atribuyó la coautoría del delito de homicidio calificado, por ser mediante un medio idóneo para crear un peligro común.



Asimismo, alternativamente se les atribuyó la coautoría del delito de incendio seguido de muerte.



La audiencia de prisión preventiva será el jueves

Llamados

Los supuestos llamados que se hicieron a la policía la noche del siniestro, están siendo investigados por el fiscal a cargo del caso, doctor Andrés Marchi.



Informes preliminares indicarían que la muerte de Leandro fue por efecto de las llamas. Además se le detectó una herida cortante.