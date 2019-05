https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Televisión Comenzó el "Super Bailando" en Showmatch Este martes, dos parejas inauguraron el certamen de ShowMatch. En su debut en la pista, Griselda Siciliani obtuvo el mejor puntaje.

Este martes 30 de abril, dos parejas inauguraron el certamen de ShowMatch. En su debut en la pista, Griselda Siciliani obtuvo el mejor puntaje.



Luego de la impresionante apertura de la temporada 30 de ShowMatch, Marcelo dio comienzo al Súper Bailando 2019, una edición recargada del certamen con motivo de las tres décadas de programa.

En primer lugar, hicieron su presentación los nuevos integrantes del BAR, que este año tendrá un punto por integrante: Flavio Mendoza, Laura Fidalgo y Aníbal Pachano. “Este es un lugar donde todos crecimos, así que estoy feliz de volver. Yo voy a ser muy exigente”, avisó Flavio. Luego fue el turno del jurado, compuesto por Ángel De Brito, Marcelo Polino, Florencia Peña y Carolina “Pampita” Ardohain. Primero hizo su aparición en el estudio De Brito, quien tiró las primeras chicanas a los integrantes del BAR: “Los veo muy entusiasmados, eso me da ternura”. A continuación, Polino apuntó en la misma dirección: “Los odio. Me molesta el poder que les dieron. ¿Cómo vamos a hacer para callar a Pachano y a Fidalgo?”. Flor, en tanto, anunció: “Este año voy a estar malísima”. Y Pampita, en su regreso, afirmó: “Soy una fan del Bailando, así que siempre es un placer estar acá”.



Griselda abrió la disco



Música Disco fue el ritmo inaugural de la competencia y Griselda Siciliani, la encargada de estrenar la pista. Acompañada de Nicolás Villalba, realizó una coreografía de “24 Magic”, de Bruno Mars. La pareja representa a la escuela nro. 474 de Las Tinajas, Santiago del Estero, que sueña con tener un albergue para hospedar a los estudiantes que tienen que ir al colegio caminando. “Me dieron todo lo que pedí”, confesó la actriz, en referencia a su compañero y a su coach, Vanesa García Millan. “¿Estás soltera, Griselda? ¿Es cierto que saliste con el Pocho Lavezzi?”, rompió el hielo De Brito (4). Y destacó: “Tenés mucho oficio. Vi mucha alegría, pero la coreo no me sorprendió en ningún momento. Se me quedó por la mitad”. Pampita (8) comentó: “Te vi segura y alegre. No hubo ningún momento que me sorprendiera. Estuvieron correctos, nada más que eso. Esperaba un poquito más”. Flor (voto secreto) sostuvo: “Sos muy sexy bailando y creo que tenés que explotar eso. Fue un gran comienzo, pero creo que tienen mucho más para dar”. En tanto, Polino (4), que se sacó chispas con la coach, analizó: “Me gusta mucho este trío. Había mucha expectativa, quizás esperábamos un poco más. Vamos por más”. A pedido de Griselda, el BAR dio su opinión y decidió sumar un punto más por cada integrante. Total: 19 puntos.

Fede y Lourdes, una promesa



Federico Bal y Lourdes Sánchez fueron la segunda pareja en salir a la pista, al ritmo de “On the Radio Remix”, de Jennifer Lopez. Representan al club Fuerte Apache y su sueño es arreglar la canchita de fútbol, que está deteriorada. “Esta es mi casa, me encanta estar acá”, aseguró Fede, quien dijo estar en una etapa de querer cuidar su vida privada. “Le di todo al BAR, pero la pista es la pista”, enfatizó Lourdes, feliz de volver a bailar.

De Brito (5) fue el primero en dar su devolución y resaltó: “Les veo química bailando juntos. Me gustó. Quizás le faltó un poco de elegancia a Fede”. Pampita (9) le dio el visto bueno a la pareja: “Se están conociendo en la pista, pero tienen buena conexión, combinan. Dentro de todo estuvieron muy bien”. Flor (voto secreto) observó: “Fede tiene mucha fuerza para bailar. Me gustó mucho. Es una pareja que si conecta va a ser muy power”. Y Polino (4) reconoció: “Esperaba mucho más. Quedaron a mitad de camino”. El coach, Nahuel Leguizamon, quedó disconforme con los puntajes del jurado y pidió BAR. Flavio dijo que Fede está “10 kilos arriba” pero subió un punto por los trabajos de Lourdes y del coach, criterio que fue