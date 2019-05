https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 02.05.2019

8:39

Reclamo de vecinos de barrio Nueva Santa Fe

Una "fuente" no deseada en una plaza del norte de la ciudad

Un caño roto genera una importante pérdida de agua potable en el espacio público ubicado en Saavedra, San Lorenzo, Pasaje Pedro Espinosa y Damianovich. Quienes viven en la zona realizaron numerosos reclamos y no obtuvieron respuesta.

Foto: El Litoral



