Argentina XV superó a Los Pumitas, en un valioso partido de preparación

Jueves 02.05.2019

En vísperas de la determinación de los planteles que afrontarán sendos compromisos internacionales, protagonizaron un duelo impregnado de intensidad.

Tal como estaba previsto, en el marco de sus respectivas preparaciones, se concretó en la ciudad de Córdoba un encuentro amistoso entre dos de los representativos de nuestro país, culminando con la victoria de Argentina XV sobre el Seleccionado Menores de 20 años, por 59 a 31.

Tal como estaba previsto, en el marco de sus respectivas preparaciones, se concretó en la ciudad de Córdoba un encuentro amistoso entre dos de los representativos de nuestro país, culminando con la victoria de Argentina XV sobre el Seleccionado Menores de 20 años, por 59 a 31.

Con un destacable marco de público, la agradable tarde se presentó más que propicia para disfrutar de un partido de gran intensidad, que no hizo más que ratificar las bondades de los jugadores que conforman los combinados involucrados.

Una vez más, en Los Pumitas fue titular Manuel Bernstein, destacado forward de CRAI, quien posee grandes posibilidades de transformarse en uno de los integrantes del plantel que afrontará el World Rugby U20 Championship 2019, que entre el 4 y el 22 de junio se desarrollará en Santa Fe y Rosario.

Justamente, la esperada nómina definitiva, será dada a conocer en las próximas horas a través de la UAR, tras la respectiva decisión del staff que comanda José Pellicena.

Volviendo al encuentro, tuvo un marcado equilibrio en la etapa inicial, que culminó 21 a 19 en favor de Argentina XV; mientras que en el complemento, con innumerables variantes en ambos equipos, se mantuvieron dichas características, cerrándose con 14 tries: 9 para los mayores y 5 para los juveniles.

Testimonios

En diálogo con Prensa UAR, algunos protagonistas brindaron sus puntos de vista sobre el cotejo, como Agustín Segura, centro Argentina XV.

* “Se dio el partido que esperábamos: los chicos se juegan un puesto y nosotros teníamos que estar fuertes y hacer nuestro plan de juego. Los Pumitas son muy buenos, se nos vinieron con todo y creo que estuvimos a la altura de lo que pidieron los entrenadores”.

* “Estamos ansiosos por conocer el plantel que viajará a Colombia para afrontar la primera fecha del Sudamericano. Para nosotros es un torneo muy importante y una oportunidad para seguir sumando experiencia”.

A su turno, Joaquín Pellandini, medio scrum de Los Pumitas, también dijo lo suyo.

* “Fue un partido muy duro, el contacto fue tremendo, pero lo supimos mantener, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo perdimos un poco la pelota, entramos en el desorden del juego y no pudimos concretar. Las pocas pelotas que tuvimos las aprovechamos. Esto nos sirve para foguearnos, el contacto es altísimo, preparándonos para lo que viene, en el Mundial”.

Síntesis

Argentina XV 59

Los Pumitas 31

Cancha: Palermo Bajo Rugby Club.

Referee: Juan Manuel López (UCR).

Argentina XV: Javier Díaz, José Luis González y Lucas Favre; Jerónimo Ureta Saen Peña e Ignacio Calas; Lucas Santa Cruz, Lautaro Bavaro (capitán) y Benito Ortiz de Rosas; Gregorio del Prete y Martín Roger; Manuel Montero, Lucas Mensa, Agustín Segura, Facundo Cordero y Santiago Carreras.

Suplentes: Benjamín Bonasso, Teo Castiglioni, Tomás Cubilla, Martín Elías, Leopoldo Herrera, Santiago Montagner, Manuel Nogués, Luciano Ortíz, Leonel Oviedo, Juan Manuel Pitinari, Carlos Repetto y Nicolás Sbrocco.

Head Coach: Ignacio Fernández Lobbe.

Los Pumitas: Francisco Minervino, Pablo Dimcheff y Hugo García; Manuel Bernstein y Agustín Toth; Juan Martín González, Jerónimo Gómez Vara y Bautista Pedemonte; Gonzalo García y Gerónimo Prisciantelli; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Juan Pablo Castro (capitán), Lucio Cinti e Ignacio Mendy.

Suplentes: Thomas Gallo, Francisco Coria, Ramiro Gurovich, Estanislao Carullo, Lucas Bür, Ramiro Tallone Nadaff, Ignacio Vidal, Juan Cruz Pérez Rachel, Joaquín Pellandini, Joaquín de la Vega, Nicolás Roger, Rodrigo Isgró, Tomás Acosta, Francisco Jorge, Rafael Iriarte, Francisco Calandra, Federico Parmas y Martín Medina.

Head Coach: José Pellicena.

Primer tiempo: 14, try M. Montero y goal Roger (AXV); 17, try M. Carreras y goal Prisciantelli (LP); 32, try JL. González y goal de Roger (AXV); 38, try de Del Petre y goal de Roger (AXV); 41, try J.P. Castro y goal Prisciantelli (LP); 44, try M. Carreras (LP).

Segundo tiempo: 3, try de A. Segura y goal de Roger (AXV); 11, try Pelladini (LP); 15, try Lucas Favre y goal de Castiglioni (AXV); 22, try S. Carreras y goal de Roger (AXV); 25, try Acosta Pimentel y goal de De la Vega (LP); 29, try Bonasso (AXV); 34, try F. Cordero y goal de Roger (AXV); 38, try S. Carreras (AXV).