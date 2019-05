Insólito: El ejercito de la India publicó fotos relacionadas al "Yeti"

El Litoral

El ejercito de la India, a través de Twitter, publicó fotos de huellas que pertenecerían al “Yeti”, la mítica criatura de las nieves.

En su cuente (@adgpi), que posee 6 millones de seguidores, el ejercito publicó: “Por primera vez, el equipo de la Expedición Moutaineering ubicó Huellas misteriosas de la bestia mítica 'Yeti', que mide 32x15 pulgadas cerca del Campo Base de Makalu, el 9 de abril de 2019. Este escurridizo muñeco de nieve solo fue visto en el Parque Nacional Makalu-Barun en el pasado.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7