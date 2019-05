https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 02.05.2019 - Última actualización - 14:07

14:04

El tribunal criticó la investigación y absolvió a los nueve imputados.

Quedaron todos libres Absolvieron a todos los acusados por el caso Paula Perassi El tribunal criticó la investigación y absolvió a los nueve imputados. El tribunal criticó la investigación y absolvió a los nueve imputados.

El Litoral

Este jueves se conoció el veredicto en el caso que investiga la desaparición seguida de muerte de Paula Perassi, la mujer de la localidad de San Lorenzo que se la vio por última vez en septiembre de 2011. Por unanimidad los jueces resolvieron este mediodía absolver a los nueve imputados.



En la Sala 7 del Centro de Justica Penal la jueza Griselda Strólogo leyó la sentencia que resolvió la absolución de los nueves acusados. El tirbunal, conformado también por los jueces Mariel Minetti y Alvaro Campos, cuestionó la investigación.



Los cuatro civiles Gabriel Strumia, su esposa Roxana Michl, su empleado Antonio Díaz y la partera Mirta Rusñisky; los tres efectivos policiales Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María Galtelli; y los dos altos jefes de esa fuerza Jorge Krenz y el ex jefe de la Agrupación Cuerpos, Adolfo Daniel Puyol; recuperarán este mismo jueves la libertad, destaca el diario La Capital de Rosario.



Fundamentos

"Habiendo tomado contacto directo con la actividad probatoria, estamos en condiciones de decir que a lo largo de las audiencias que el Estado no logró a través de sus fiscales y de la querella, probar con la certeza necesaria en esta etapa que las personas acusadas son culpables de los delitos que se les atribuyen", dijo la jueza.



Y siguió: "Hemos escuchado la versión de los acusadores de lo que supuestamente había sucedido con Paula, versión de los hechos que no surgió de investigaciones estatales sino de una serie de datos y comentarios recolectados desde el dolor y la ausencia, armados por el imaginario popular que se fue alimentando con el tiempo y el clamor social".

"A la luz del juicio oral y público fue imposible sostenerlo, argumentarlo y sobre todo probarlo. Y si esos comentarios y dichos tuvieran algún atisbo de verdad, los acusadores no lograron concatenarlos", agregó.

Foto: Marcelo Manera

Críticas a la investigación



El fallo no ahorró en críticas con el proceso de investigación: "Lo que sí existen son deficiencias investigativas que no logran acreditar con certeza".



"Se solicitaron hasta penas perpetuas, pero para lograr que los jueces podamos imponernos no es suficiente un relato, quienes lo solicitan deben probarlo y no tener fisuras en su postura, debe lograr dar contundencia y no dejar dudas de que las cosas sucedieron tal como se las refiere", precisó la jueza Strólogo.



"Este tribunal tuvo contacto directo con la prueba en la sala de audiencias. Este tribunal, despojado de cualquier otra versión y siendo completamente independiente y luego de valorar todo lo sucedido aquí en este juicio no tiene dudas que la decisión tomada es la correcta y está ajustada a derecho", afirmó.



"Ante la desprolija, controvertida, cuestionada e insuficiente actividad probatoria desplegada en el debate, no dejando otra posibilidad legal y jurídica de decidir, porque una condena no depende de lo que se cuente sino de lo que se pruebe", justificó.



Absolución

"Este Tribunal resuelve por unanimidad absolver a Gabriel Strumia, Roxana Michl, Antonio Díaz y Mirta Rusñisky;por la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, aborto sin consentimiento seguido de muerte".



Se absolvió también a Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María Galtelli; y los dos altos jefes de esa fuerza Jorge Krenz y el ex jefe de la Agrupación Cuerpos, Adolfo Daniel Puyol por falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento agravado.



Cada uno de los imputados llegaron al juicio en distintas situaciones: los civiles tras las rejas y los policías, bajo prisión domiciliaria. Durante el juicio todos se declararon inocentes. Hoy recuperarán la libertad.



El caso

La última vez que Paula Perassi fue vista con vida fue el 18 de septiembre de 2011 cuando a la noche estaba en su casa, recibió una llamada, y salió de su casa. Ella le dijo a su concubino que salía a buscar unas cosas para la escuela de su hija. Nunca más volvió.



El debate se inició el 21 de marzo en el Centro de Justicia Penal donde se realizaron 18 jornadas extensas de audiencias. La semana pasada hubo tres jornadas donde Fiscalía, querella y defensas técnicas dieron sus alegatos de clausura en el juicio.

Dolor de la familia

Cada día encontró a Alberto y Alicia, los papás de Paula, con sus carteles reclamando justicia en las puertas del recinto donde se realizó el juicio, resalta diario La Capital de Rosario.

No importó que hubiera inclemencias climáticas, ellos estuvieron allí y acompañados por agrupaciones feministas, organizaciones sociales y vecinos que les hicieron el aguante.



Antes de conocer el veredicto, Alberto Perassi admitió que se sintió desilusionado durante todo el juicio "porque ninguno de los acusados habló, desde el primer día mantuvieron el pacto de silencio y no pudimos saber qué pasó con Paula". Después de conocer el fallo, entre lágrimas, dijo: "Hoy Paula volvió a desaparecer".