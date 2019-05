https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 02.05.2019

El ex jefe del Ejército kirchnerista está acusado del secuestro y las torturas que sufrieron en marzo de 1977 Pedro Olivera y su hijo Ramón.

Este viernes Comienza en La Rioja el juicio contra Milani

El ex jefe del Ejército kirchnerista César Milani comenzará a ser juzgado este viernes en los Tribunales Federales de La Rioja por el secuestro y las torturas que sufrieron en marzo de 1977 Pedro Olivera y su hijo Ramón, en un proceso que también tiene como imputado al ex juez Roberto Catalán y al ex militar Alfredo Santacrocce.

El comienzo del debate está previsto para las 9.30 a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de La Rioja, en tanto Milani, quien está detenido en Campo de Mayo, presenciará la primera audiencia de este juicio por videoconferencia.

"Creemos que tenemos una prueba abundante y no hay margen para otra cosa que no sea una condena para los tres imputados, que tendrán en este juicio todos los derechos que les negaron a otros ciudadanos", señalo a Télam la abogada Viviana Reynoso, quien representa a la querella que sigue la familia Olivera.

Al momento de los hechos, Milani -que estuvo al mando del Ejército durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el que también cumplió tareas de inteligencia- era un subteniente que prestaba servicios en el Batallón 141 de La Rioja y junto a Santacrocce está acusado de haber participado en un operativo para secuestrar y luego someter a tormentos a los Olivera.

En este proceso también está acusado de encubrimiento el ex juez federal Roberto Catalán, que ofició como magistrado durante la última dictadura militar y tiene una condena por delitos de lesa humanidad.

La querella sostiene que Pedro Olivera (quien murió en 1999) durante su cautiverio sufrió un accidente cerebrovascular en medio de una sesión de tortura, y luego fue abandonado por sus captores en su domicilio, donde días antes había sido secuestrado.

Ramón, quien recuperó la libertad durante la dictadura, denunció los hechos por primera vez en 1984 ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos de La Rioja y ratificó sus dichos en la causa que se inició en 2013 contra Milani.

"Estamos convencidos de la responsabilidad que les cabe a Catalán, Santacrocce y Milani en el secuestro y tormentos de los Olivera. No creemos en la versión 'Heidi' que pretende instalar el ex jefe del Ejército relativa a que por su juventud y jerarquía no le cabe responsabilidad alguna", remarcó Reynoso.

Se prevé que la etapa oral y pública de este proceso se extienda tres meses y declaren ante el TOF 1 de La Rioja cerca de 400 testigos.

La abogada recordó que en este juicio existe una causa acumulada que tiene que ver con las desapariciones de César Minué y Adán Díaz Romero, ocurridas en julio de 1976 en La Rioja.

Estas dos víctimas eran amigos de Alberto Agapito Ledo, soldado conscripto del Batallón 141, y desaparecido un mes antes en Tucumán, donde había sido trasladado junto a esa unidad al mando de Milani.

Por este caso, el general retirado deberá afrontar otro juicio que se desarrollará en Tucumán, que debía comenzar el 16 de marzo y fue postergado para el 12 septiembre.

Además, Milani está acusado desde 2016 de enriquecimiento ilícito y la semana pasada fue llamado a indagatoria por la fiscal federal Alejandra Mangano, quien investiga la presunta participación del militar retirado en operaciones irregulares para la compra de materiales en los Estados Unidos.

Con información de Télam