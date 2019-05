El Partido Socialista define su marco de alianzas nacionales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La mesa nacional será facultada para sellar los acuerdos programáticos. No se hablará de Lavagna pero apoyarían al ex ministro.

A poco más de dos meses del plazo de presentación de alianzas para las elecciones nacionales de agosto y de octubre, el Partido Socialista definirá este sábado en su congreso extraordinaria el marco de posibles acuerdos electorales. “No se hablará de candidatos porque no hay candidatos” señaló a El Litoral el diputado Eduardo Di Pollina, integrante de la mesa directiva nacional que preside Antonio Bonfatti.

El gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, viene trabajando detrás de la posible candidatura de Roberto Lavagna que se confirmaría la semana venidera. También Lifschitz mantiene conversaciones con otros sectores que podrían sumarse a esa candidatura como la referente del GEN, Margarita Stolbizer, y los radicales Juan Manuel Casella, Federico Storani y Ricardo Alfonsín.

Lavagna puso entre las condiciones que no haya internas en la alianza que debe ir más allá del peronismo. Incluso ya utiliza en redes sociales el nombre que llevaría la alianza # Consenso 19.

La reunión socialista tendrá por escenario la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y la delegación santafesina tiene fuerte peso en el Congreso. Previo al Congreso, sesionará la mesa directiva que además de Bonfatti y Di Pollina integra la intendenta rosarina, Mónica Fein.

“Es tiempo de una alternativa progresista y federal” es la base del documento que sería aprobado sobre el final del sábado. Antes de las definiciones habrá reuniones en comisiones sobre varias áreas para engordar el documento. Di Pollina anticipó que además se resolverá incorporar la paridad de género en todas las estructuras partidarias socialistas.

La mecánica del congreso es similar a la del congreso provincial. El órgano da el marco general y luego la mesa directiva sella los entendimientos con los aliados.

No a la grieta

Tanto Lifschitz como Bonfatti vienen señalando su rechazo a la grieta entre Cambiemos y el kirchnerismo y marcan las dificultades a futuro que tiene esa pelea. El actual presidente de la Cámara de Diputados le dijo a El Litoral semanas atrás que “el próximo gobierno tiene que ser de coalición, de transición, con lo cual se va a necesitar de mucho acuerdo, para sacar este país adelante no se construye en blanco y negro. Lavagna puede ser una síntesis de alguien que por su edad no intenta perpetuarse en el poder”. Lifschitz en su mensaje ante las cámaras legislativas afirmó que “en Santa Fe hemos construido una cultura de la concertación, tendiendo puentes y respetando la diversidad. No caímos en la trampa de la grieta, porque no nos sirve la grieta, porque no le sirve a los argentinos”.

El borrador del documento socialista hará hincapié en la incertidumbre y en el modelo agotado a nivel nacional e instará a repensar la economía. Un vocero señaló que “ni el pasado kirchnerista ni el presente macrista pudieron mejorar la situación de millones de argentinos que viven bajo la presión de inflación estructural; desempleo y crecimiento inmoral de la pobreza e indigencia. Estas son las principales luchas que debemos enfrentar con urgencia, sin entrar en falsas antinomias que nos hacen perder tiempo para avanzar hacia adelante”.

A la hora de sentarse con otros actores políticos para definir una alianza, los socialistas afirman estar preparados para gobernar.

“Tenemos la materia prima y la experiencia necesaria para cambiar esta realidad. Podemos dar cuenta de los hechos de gestión en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario como fundamentos de otra forma de hacer política”, señala.

Radicales por un nuevo frente

Dirigentes disidentes de la conducción de la UCR realizaron un acto en La Plata, donde confirmaron su proyecto de ‘crear un nuevo frente‘ que cuente con la participación del ex ministro Roberto Lavagna y llevarán la propuesta a la Convención Nacional del partido, que se reunirá en mayo.

El encuentro fue encabezado por Ricardo Alfonsín, Juan Manuel Casella y Federico Storani, referentes del ala más crítica hacia el PRO. “Proponemos crear un nuevo frente, no ampliar Cambiemos como traducen algunos. Un nuevo frente sin excluir a nadie pero incluir a otros actores, como el GEN, el socialismo y un sector del peronismo en el que está Roberto Lavagna‘, afirmó Alfonsín. El ex diputado nacional sostuvo que esa misma postura la tuvieron en la Convención Nacional de Gualeguachú en 2015 tanto él como el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el diputado tucumano José Cano y el senador chaqueño Ángel Rozas. “En aquella ocasión la propuesta perdió, pero en esta ocasión, dados los problemas que hay que enfrentar, si el partido no perdió capacidad de lectura de la realidad, se va a imponer”.

Blanco respalda la consulta popular

El diputado socialista Joaquín Blanco criticó a los legisladores opositores que se niegan a la consulta popular sobre la reforma de la Constitución. “Permitir que la gente opine sobre los temas importantes de la provincia, es parte del ejercicio democrático y todos los partidos deberíamos estar del mismo lado”, señaló al salir al cruce del fuerte cuestionamiento que hiciera su par justicialista, Roberto Mirabella, que tildó de mamarracho a la convocatoria.

Mirabella exigió que la convocatoria se haga por ley y con resultado vinculante.

Para Blanco es “llamativo el cambio de postura de algunos sectores, que hace un año pedían que se haga una consulta a la ciudadanía y ahora se muestran en contra de hacerla. Nos decían que no podíamos hacer la reforma sin consultar a la gente, ahora nos critican por querer preguntarles. En definitiva, lo único que quieren es que poner palos en la rueda”.

Ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Miguel Lifschitz confirmó que el domingo 16 de junio, cuando se lleven a cabo las elecciones generales, habrá una consulta popular, para que el pueblo opine libremente sobre la necesidad o no de reformar la Constitución. “Desde el Frente Progresista siempre nos caracterizamos por alentar la democracia participativa, por incluir la opinión de la ciudadanía en los procesos de discusión, decisión e implementación de las políticas públicas. Desde los partidos tenemos que trabajar para generar mejores condiciones de la democracia y eso se logra sin tenerle miedo a lo que la gente opina‘, añadió el diputado. ‘Si la política se cierra y quiere definir todo de espaldas a la gente, después no nos asombremos cuando aparecen los fenómenos mediáticos que vienen a romper el sistema político. Para que esto no suceda, tenemos que darle más participación a la ciudadanía”, concluyó Blanco.