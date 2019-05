Del Potro vuelve a jugar

El Litoral

Juan Martín Del Potro volverá a las canchas la próxima semana, cuando juegue dobles en el Masters 1000 de Madrid.

A la noticia, la confirmó el jugador a través de Twitter, en un dialogo con el japonés Nishikori, su compañero de dobles: "Emocionado de jugar dobles con Juan Martín del Potro aquí en Madrid. ¡Qué bueno verlo de vuelta en la cancha!", escribió el asiático en Twitter y el argentino le respondió: "Siempre es un placer compartir la cancha con usted, mi amigo".

Always a pleasure to share the court with you, my friend 🇦🇷🇯🇵https://t.co/EH78KFRYlM