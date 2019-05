https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 03.05.2019 - Última actualización - 13:14

13:04

Los dirigentes y Lavallén empiezan a ejecutar el “plan renovación”, mientras se espera la llegada de un secretario técnico.

Se fue Bastía, pero hay otros ocho contratos que finalizan ¿Cómo será el grado de la limpieza en Colón? Los dirigentes y Lavallén empiezan a ejecutar el “plan renovación”, mientras se espera la llegada de un secretario técnico. Los dirigentes y Lavallén empiezan a ejecutar el “plan renovación”, mientras se espera la llegada de un secretario técnico.

Plantel largo, sin resultados positivos a excepción de esta continuidad en la Copa Sudamericana (y como valor agregado, también la Copa Argentina), pero con un promedio que ocupa y preocupa para la temporada que viene. Con ese punto de partida, la dirigencia de Colón (con Lavallén y muy posiblemente un secretario técnico cuyo nombre podría conocerse en un par de semanas y fue uno de los temas tratados en la última reunión de comisión directiva), arrancará su último año de gobierno, porque finalizará su mandato en junio del año que viene, con la principal misión de sostener al club en la Primera División.



No debe sonar a extremista, sino a realista. Colón está ocho puntos por encima de Newell’s y Gimnasia, que arrancan con el promedio más bajo. Tiene debajo suyo, además de estos dos y de Arsenal y el otro que ascienda, a Central, Patronato, Lanús y Argentinos Juniors. No es una posición cómoda. Tampoco está con la soga al cuello, pero la situación se puede complicar y es lo que hay que evitar. El terreno que se perdió es grande y fue costoso. En lo deportivo y en lo económico. Cinco jugadores y un plantel que contuvo a 39 jugadores no dieron ninguna respuesta, salvo esta continuidad en las copas. Vignatti había apuntado a otra cosa, tenía otros objetivos, pero desde esa situación de inestabilidad y falta de convencimiento con la que se apuntaló la continuidad de Eduardo Domínguez (que quizás venía de las dos partes), se empezó a armar esta historia que no pudo revertirse a pesar de que a fin de año se trajo un entrenador que venía de ser subcampeón de la Sudamericana y al que se le agregaron varios refuerzos. Está visto que los errores se sucedieron y que deportivamente se perdió lo que se había logrado, al menos desde el punto de vista de la consolidación en Primera.



Insisto en que Colón no está con la soga al cuello, pero también es cierto que la situación merece especial atención. Y que vuelve a fojas cero, casi al mismo punto de partida con el que arrancó Vignatti su retorno al club después de mucho tiempo de estar alejado en su función de presidente.

Franco Zuculini es un jugador interesante pero al que las lesiones y las molestias físicas lo persiguieron y le impidieron que tenga continuidad. ¿Seguirá?. Es una gran duda.Foto: Matías Nápoli



Se vendrá una “limpieza” y ya hay algunos indicios. La rescisión de Bastía es un gesto claro y contundente, más allá de que se caía de maduro que no iba a continuar integrando el plantel a partir de junio por razones naturales. El Polaco ha redondeado una gran carrera, pero en estos últimos tiempos no logró colmar expectativas. Entre el Bastía de aquél último partido de la temporada anterior contra Racing (la noche de la clasificación para la Sudamericana) y el Bastía del partido con Talleres (error que costó un gol del rival), hay una enorme diferencia. Y a los 40 años, hay motivos naturales ­insisto- como para pensar en que ya no se puede gozar de él como integrante competitivo del plantel de Primera.



Hay jugadores que, además de Bastía, tienen contratos que vencen el 30 de junio. Hasta esa fecha, sólo quedan los dos partidos de la Sudamericana (el de la Copa Argentina se jugará luego de la Copa América). Schmidt, Olivera, Clemente Rodríguez, Fritzler, Zuculini, Heredia, Estigarribia y Gonzalo Bueno finalizan ese mismo día. ¿Habrá gestiones con alguno de ellos para definir la continuidad? Hoy, la certeza es que la gran mayoría es un hecho que dejarán el club. En esto pesará el pensamiento de Lavallén, que seguramente elaborará un diagnóstico entre lo que vio y lo que le contaron que pasó en este año lleno de hechos que son decisivos para la toma de decisiones.



Hay jugadores que podrían provocar dudas respecto de su continuidad. Dos ejemplos claros son los de Olivera y Fritzler. No desentonaron. Olivera fue el de rendimiento más parejo entre los zagueros, siempre en el marco de una defensa que sintió mucho la salida de Conti y que nunca pudo reemplazar la enorme incidencia que el actual jugador del Benfica tenía en la solidez defensiva del equipo. Fritzler no tuvo un rendimiento tan parejo como el del primer año, pero anduvo bien. Después, Zuculini estuvo muy perseguido por los problemas físicos (de molestias y lesiones), sólo tuvo algo de continuidad pero cuando el técnico era Domínguez, mientras que Heredia tuvo altos y bajos, al igual que Estigarribia.

Guillermo Celis llegó de un fútbol distinto pero mostró algunos atributos que permiten alentar expectativas de que pueda mejorar. Lleva poco tiempo de adaptación. Es un jugador interesante.Foto: Matías Nápoli



Lavallén analizará muy bien si quiere o no que por estos jugadores se negocie para su continuidad. Como así también deberá tomar otras decisiones respecto de jugadores que son del club, que tienen contrato vigente pero que no terminan de conformar. Entre los que llegaron con Comesaña, Esparza y el Pulga Rodríguez son los que mejor impresión dejaron, pero en el caso de los colombianos, Celis y Morelo seguramente mantendrán su lugar para ver si con el tiempo pueden mejorar y acercarse al nivel que tuvieron en su país, pero se deberá analizar con detenimiento lo de Cadavid, a quién le costó mucho la adaptación a las exigencias del fútbol argentino.



Burián, Chicco, Haas, Toledo, Vigo, Ortiz, Cadavid, Escobar, Quiroz, Garcés, Bernardi, Celis, Chancalay, Braian Galván, Mateo Hernández, Moschión, Zuqui, Esparza, Leguizamón, Morelo, el Pulga Rodríguez, Pierotti y Zurbriggen son los jugadores que tienen contrato vigente. A partir de allí hay que empezar a pensar en el armado del plantel. De este grupo, posiblemente haya también una depuración. Se habla de que algunos jugadores no verían con malos ojos la posibilidad de una salida. Y también hay que pensar en potenciar a algunos de ellos. Caso concreto el de los delanteros. Ni Leguizamón ni Sandoval fueron tenidos en cuenta “seriamente” por los entrenadores. Se los tapó. Se los dejó al margen. Jugaron en reserva. Y aparecieron cuando no quedó otra opción. Sandoval hizo goles en la Copa Sudamericana y Leguizamón fue una de las figuras ante Tigre en la eliminación de la Copa de la Superliga. Son casos similares al de Tito Ramírez en su momento. Fue a Tiro Federal, salió goleador y volvió distinto. Si no se les piensa dar oportunidades “en serio”, lo saludable es pensar en ellos como una opción de salida para que tengan continuidad en otro club y no seguir tapándolos o relegándolos.

Sábado de fútbol en Sunchales



Colón viajará este sábado a Sunchales para medirse, a las 10, en forma amistosa con Unión de esa ciudad, el equipo que lo venció en la definición de la última Copa Santa Fe y se coronó campeón por segunda vez.

El equipo sunchalense milita en el Federal A y debe enfrentar a Huracán, en cancha de Colón, el 15 de mayo venidero por Copa Argentina.



De cara a ese encuentro, el cuerpo técnico maneja la posibilidad de que las bajas sean siete con respecto al plantel que disputó la reciente temporada del Torneo Federal A. Aunque lo cierto es que en la vuelta esta semana a las prácticas, solamente hubo cinco ausencias: no estuvieron el arquero Diego Aguiar, el defensor Rafael Nicola, el volante Matías Sarraute y los delanteros Guillermo Méndez y Alejandro Reyna.



Quienes seguirían por ese mismo camino, a pesar de continuar entrenando por no haber finalizado su vínculo contractual con el club, son Carlos Ponce y Federico Boasso (el ex Colón tiene ofertas para jugar en una categoría superior).



Los que sí apuntan a llegar al juego contra el Globo (y por ende contra Colón) son: Gonzalo González, Rodrigo López Alba, Miguel Yuste, Maximiliano Sola, Álvaro Aguirre, Diego López, Matías Valdivia, Diego Calgaro, Nicolás Vittarelli Góngora, Joaquín Molina, Wilson Palacios Hurtado y Matías Zbrun.



En el mismo sentido, cabe remarcar que los jugadores Franco Semino, Lucas Medina, Adrián Córdoba y Facundo Cabral tienen contrato con el club hasta junio de 2020.



La revancha de este encuentro con Unión de Sunchales se jugará el viernes de la semana que viene, casi con seguridad.

“Haremos estos dos partidos con Unión de Sunchales y a partir de la semana del 13 de mayo, vamos a trabajar específicamente con el equipo que pondremos en el partido de ida de la Sudamericana, que jugaremos de visitante la semana del 21”. Pablo Lavallén. Entrenador de Colón

No queda otra que esperar



Para conocer el rival y el día de disputa de la Sudamericana, Colón tendrá que esperar que se sortee el 13 de mayo en Paraguay la nueva fase de disputa.



Como se vienen armando los dos “bombos” (Colón está en el 1), es un hecho que además de jugar primero de visitante y definir en el Centenario, lo deberá hacer en el exterior. En este sentido, el abanico es grande: Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia. Una vez que se sepa, habrá menos de una semana para organizar el viaje. El partido de ida será entre el 21 y 23, mientras que el de vuelta se jugará entre el 28 y el 30.



Para esta fase, se pueden incorporar tres jugadores y uno será Leguizamón (que no estuvo inscripto para jugar con Deportivo Municipal porque, en el momento de confeccionar la lista original de 30 —que Colón la armó con 28 futbolistas— estaba a punto de ser transferido).



El “problema” es que si Colón pasa de fase, en la siguiente podrá sumar dos. Y si hay renovación de nombres que exceda esa cantidad —es seguro que así será— varios podrían quedarse afuera de la competencia internacional. ¿Incidirá en la toma de algunas decisiones respecto de los jugadores del actual plantel?

González



El delantero de Tigre, Federico González, es uno de los jugadores que se apuntó. Si bien la dirigencia es hermética en cuanto a los nombres (al igual que Lavallén), ya habría algunos nombres en la carpeta de los posibles refuerzos. Se estima que habrá incorporaciones en todos los puestos.

¿Quedará Chancalay?



El entrenador del seleccionado sub 20, Fernando Batista, dijo que “Tomás Chancalay es un buen jugador, desequilibrante en el mano a mano, que juega de media punta y que quedó afuera del Sudamericano. Actualmente está entrenando con nosotros”. Actualmente hay 27 jugadores entrenando y cinco se quedarán afuera de la lista definitiva.



En breve, Batista tendrá que definir quiénes son los 22 jugadores que irán al Mundial que se realizará en Polonia.



Argentina debutará el 25 de mayo enfrentando a Sudáfrica y compartirá el grupo, además, con Portugal (lo enfrentará el 28) y con Corea (se medirá el 31).