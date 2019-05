https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dijo que "no funcionará"

Lavagna catalogó de "marketing" el acuerdo que propone el Gobierno con la oposición

El ex ministro de Economía rechazó participar de la iniciativa a la que fueron invitados los precandidatos presidenciales de Alternativa Federal.

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna consideró que el acuerdo que propone el Gobierno a la oposición es "marketing" y rechazó participar de la iniciativa, a la que fueron invitados los precandidatos presidenciales de Alternativa Federal. "Está claro que el Gobierno atraviesa una seria crisis de confianza. No hay que jugar con las expectativas de la gente a partir de la especulación política y los titulares de los diarios", sostuvo Lavagna, que refutó uno a uno los diez planteos del Gobierno. El dirigente, que busca entablar un acuerdo opositor amplio pero por fuera del macrismo y el kirchnerismo de cara a octubre, evaluó que "consenso" significa una "escucha sincera de los que piensan distinto" y "no marketing", como hace el oficialismo. Tenés que leer El presidente de la UCR propuso sumar a Lavagna, Urtubey y Pichetto a Cambiemos "El diagnóstico evidente es que el Gobierno fracasó en su política económica, por lo que debe cambiar de receta", advirtió Lavagna, al ser consultado sobre la propuesta que el Poder Ejecutivo le hizo llegar a dirigentes opositores. A través de una red social, señaló que "en los 10 puntos que se publicaron ni se menciona el crecimiento de la economía" y evaluó que se puede "saber entonces que no funcionarán". Luego, en declaraciones a la radio CNN, Lavagna indicó que "de lo que hay que hablar es de cómo salir de la situación de estancamiento y no de acuerdos que no tienen nada detrás". Tenés que leer El Gobierno y el peronismo no K negocian un acuerdo para la estabilidad de los mercados "Acá no hay ningún acuerdo, hay una operación de marketing política del Gobierno que carece de contenido, con algunos vacíos y lagunas tremendas", expresó el ex funcionario nacional. Y agregó: "Para el Gobierno actual la única receta es el ajuste. Pero lo primero es apuntar a la necesidad de crecimiento como única solución. El cómo pasa por infinidad de medidas: rebaja de impuestos para inversión que cree empleo, reducción de impuestos indirectos como el IVA y demás. Tratar de lograr las dos hojas de una tijera: recuperar consumo y una inversión que responda a un mercado que funciona". Con información de NA