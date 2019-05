Se profundiza la "sangría" de vuelos internaciones en el aeropuerto de Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Latam anunció que levanta la conexión a Santiago de Chile, que se suma a la suspensión con San Pablo. Desde la aerostación apuestan a incrementar los vuelos de cabotaje.

Patricio Dobal | redaccion@miradorprovincial.com

Si bien hace unos meses, cuando anunciaron el cese de la operaciones entre Rosario y San Pablo aseguraban que por el momento no tenían pautado levantar más rutas, la compañía Latam finalmente decidió quedarse en el Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” con solo un vuelo diario a Lima, luego de dar a conocer que se cancela el enlace entre Fisherton y Santiago de Chile desde el 1° de octubre.

La decisión desconecta Rosario con el país trasandino, una ruta que hasta no hace mucho llegó a ser explotada por dos aerolíneas en simultáneo: por un lado Latam y por el otro la low cost chilena Sky, que se fue de la ciudad en la segunda mitad de 2018. Lo cierto es que dichas acciones terminan por delinear un panorama negro para el vínculo de Rosario con aeropuertos latinoamericanos, un fenómeno que supo ser clave para el despegue de la terminal.

Desde 2014 hasta el años pasado el crecimiento de pasajeros internacionales generaba que el “Islas Malvinas” fuera de los pocos aeropuertos en los que los viajeros hacia el mundo superaban a los usuarios hacia destinos domésticos. La devaluación, que impacta negativamente en la planificación de las vacaciones fronteras afuera, y la baja oferta turística de Rosario como destino de turismo receptivo conspiran contra el perfil internacional del complejo aeroportuario.

Qué dice la empresa

La suspensión de la conexión entre Rosario y Santiago se hará efectiva desde el 1° de octubre y según un comunicado de la compañía “responde a la evaluación continua que Latam hace de su itinerario de rutas nacionales e internacionales, el contexto económico actual en Argentina, el impacto de la devaluación del peso y la demanda en la ruta”.

Originalmente Santiago era un destino de compras para los rosarinos que con el tipo de cambio adverso hoy no son seducidos por los shoppings de Chile. Tampoco parece ser conveniente volar a la capital trasandina para conectarse desde allí con otros vuelos. “Santiago ofrece buenas conexiones hacia Oceanía y Asia, pero el argentino no está volando hacia dichos destinos en la actualidad, o no lo está haciendo desde la capital chilena”, mencionó un vocero de la aerolínea.

“Lo mismo pasó con la conexión a San Pablo. Nuestro hub en el aeropuerto de Guarulhos ofrece muy buenas rutas hacia Europa y producto de la crisis cambiaria el viejo continente tiene menos demanda”, indicó la misma fuente, sobre la suspensión del vuelo a Brasil que se efectivizará desde el 19 de julio.

Latam no obstante mantendrá el vuelo diario a Lima. “La demanda hacia Estados Unidos y el Caribe sigue siendo alta y la empresa ofrece salir desde Rosario vía Perú. Una conexión que continúa siendo empleada por muchos pasajeros”, explicaron.

Desde el 1° de octubre la oferta internacional de Rosario quedará entonces reducida, además de Lima, a Panamá (un vuelo diario de Copa Airlines), Río de Janeiro (cuatro vuelos semanales de Gol) y de Recife (un vuelo semanal de Azul). La cancelación de los vuelos a Santiago y San Pablo, se suma a la de Porto Alegre, que operaba Azul.

En los tres primeros meses de 2019 el aeropuerto de Rosario acumuló una caída del 10,7% en el tráfico internacional de pasajeros y del 8,8% en el de cabotaje.

La apuesta por las conexiones domésticas

En las últimas semanas la línea aérea low cost argentina Flybondi, inauguró desde Rosario rutas a Iguazú, Salta y Tucumán, siendo éste último enlace operado por primera vez en la historia de manera regular. “Estamos apostando a incrementar las conexiones domésticas entendiendo que Rosario puede estar mejor servida por las aerolíneas de cabotaje, el plan es incrementar los encuentros entre las autoridades de nuestra terminal y las compañías para reflejar la importancia de abastecer mejor de vuelos la ciudad”, mencionó Cecilia Gabenara Boero, vocera del “Islas Malvinas”.

Rosario sigue teniendo pendiente un vuelo hacia y desde Córdoba, destino demandado en materia turística y por pasajeros corporativos. Lo mismo sucede con Aeroparque, que luego de la retirada de Avianca Argentina de Rosario quedó menos conectada, sólo con los servicios de Aerolíneas Argentinas.

“Pudimos reunimos con referentes de la línea aérea de bandera en las que le solicitamos puedan estudiar sumar nuevas rutas. Recuperar El Calafate, Incrementar las conexiones a Bariloche y Mendoza, son algunos de los pedidos puntuales, que estamos seguros tienen alta demanda”, sumó la portavoz.