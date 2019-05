Un avión con 136 pasajeros despistó cuando intentaba aterrizar y cayó a un río

El Litoral

Un avión comercial con 136 pasajeros y 7 tripulantes a bordo salió de la pista mientras aterrizaba y cayó en el río St. Johns, el más largo del estado estadounidense de Florida situado en la ciudad de Jacksonville.

"He sido informado por nuestro equipo de bomberos y rescate de que tenemos un avión comercial en el río. Mientras trabajan, por favor recen", señaló Lenny Curry, alcalde de Jacksonville a través de su cuenta en la red social Twitter.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS