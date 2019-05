https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 04.05.2019 - Última actualización - 11:16

11:04

La Sociedad Rural de San Justo recibirá a toda la cadena en ArgenCarne para volver debatir los ejes que permitan posicionar al país como un referente mundial. Capacitación en producción, comercialización y consumo serán los ejes para volver a primera.

ArgenCarne 2019 El gran evento de la Carne La Sociedad Rural de San Justo recibirá a toda la cadena en ArgenCarne para volver debatir los ejes que permitan posicionar al país como un referente mundial. Capacitación en producción, comercialización y consumo serán los ejes para volver a primera. La Sociedad Rural de San Justo recibirá a toda la cadena en ArgenCarne para volver debatir los ejes que permitan posicionar al país como un referente mundial. Capacitación en producción, comercialización y consumo serán los ejes para volver a primera.

Campolitoral | campo@ellitoral.com

Finalmente, llegó la hora. Ese proyecto que hace un tiempo se soñó para poner en la vidriera a la cadena de las carnes de la Argentina, está en la grilla de largada. La cita es en San Justo, el lugar elegido por los organizadores para aprovechar las remozadas instalaciones de su Sociedad Rural y el ADN ganadero de la zona, para demostrar que los anfitriones saben de qué se trata.



ArgenCarne resume en su nombre el concepto del evento: transformar al país en una vidriera, para juntar en un mismo lugar a los referentes de toda la cadena, y debatir los ejes de la recuperación de la actividad.



Los eventos de esta magnitud permiten eso, y este en particular no será la excepción. Las deudas pendientes, los errores que no se pueden cometer más, los nuevos desafíos, las enormes oportunidades que nos vuelve a dar el mundo, serán parte de la agenda de capacitación, matizada con el colorido, el aroma y el sabor de las degustaciones de carne, de la mano de los mejores chefs del país.



Las carnes argentinas todavía gozan de un enorme prestigio a nivel mundial, y pese a las marchas y contramarchas de nuestra economía, representan una de las pocas potencialidades de generación de divisas genuinas y en el corto plazo para toda la cadena.



La provincia de Santa Fe se sumó de entrada a la idea de CRA, entendiendo que el evento será el puntapié integrador para las ideas, los proyectos y los desafíos de toda la cadena. Y San Justo confirmó la localía.

Desafíos y mercados

En cuanto a la producción, ArgenCarne tendrá un eje central en el mejoramiento de la productividad y la eficiencia en la producción de carnes, uno de los grandes desafíos para acceder a nuevos mercados internacionales. Incluirá contenidos de capacitación e intercambio de conocimientos a través de un Simposio Internacional de la Carne, un Seminario de producción de Carne, visitas a establecimientos modelo y por supuesto, Concursos y Remates ganaderos para presentar el mejor ganado argentino al mundo.



El Simposio Internacional de la Carne está pensado para agentes de la cadena. Políticas, estrategias, mercados mundiales, grandes tendencias de negocios. Seguridad alimentaria. Control de enfermedades. Ganadería de precisión. Precios internacionales. Nuevos modelos de negocios e inversión.

Actividades

En el Seminario de la Producción de Carne, los máximos referentes de la industria estarán en un programa de conferencias cortas y motivadoras para impulsar a los productores a ampliar sus conocimientos y mejorar su productividad.



La “Escuela de ganaderos, niños y adolescentes”, permitirá estadías en establecimientos modelo para el desarrollo de habilidades de los jóvenes productores mediante la capacitación y las oportunidades de desarrollo personal con un mentor que los ayuda a alcanzar sus metas.



En el marco del encuentro, también está estipulado que se hagan visitas a establecimientos ganaderos, con excursiones de medio día y día completo. Una mirada de primera mano a las operaciones ganaderas comerciales de productores de punta.



Por su parte, habrá dos importantes remates ganaderos, presentando al mundo el mejor ganado vacuno del país. Juzgamiento, premiaciones, competencias y subastas, estarán en el centro del programa para cabañeros, emprendedores ganaderos, exportadores.

La comercialización

ArgenCarne se propone facilitar nuevas oportunidades de comercio y exportación al exhibir la capacidad de nuestra cadena cárnica a los líderes de la industria internacional. Será una auténtica feria comercial, con Rondas de Negocios con compradores y vendedores especialmente convocados para avanzar en preventas y cierre de operaciones. Incluirá un Programa de Misiones Inversas para que el potencial comprador conozca personalmente la producción, la variedad y los recursos que hay detrás de nuestra carne.



Las rondas de negocios se desarrollarán en reuniones breves y enfocadas entre compradores especialmente convocados e invitados y vendedores para avanzar en preventas y cierre de operaciones. Entrenamiento y gestión asistida por profesionales de comercio internacional. A través de misiones inversas se busca que el potencial comprador conozca la capacidad de producción de cabañas, establecimientos ganaderos y frigoríficos, vea el producto y sus variedades in situ, la tecnología, los recursos humanos y el entorno macroeconómico de Argentina.



El evento contará también con un encuentro de transportistas de ganado, a manera de actualización profesional para agentes de la industria del transporte. Charlas y clínicas para mejorar las prácticas de manejo de animales y minimizar pérdidas de producto.

El consumo

ArgenCarne también ha sido concebida como una gran fiesta popular, celebrando las diferentes maneras de disfrutar los sabores de nuestra carne. Cada Jornada estará acompañada de un show gastronómico que incluirá la presencia de cocineros famosos, restaurantes, food trucks, Concurso de MasterChefs y un imperdible Campeonato de Asadores amateurs, combinados con espectáculos de danza y música folklórica, entre otras expresiones culturales que rodean al producto más emblemático de nuestro campo.



Master Chef en carnes exhibirá la cocina del mundo con Carne Argentina. Concursos y competencias de recetas para aficionados. En el Campeonato de asadores habrá un show de parrilleros amateurs cocinando diversos cortes con pautas prestablecidas muestras de habilidades y competencia. Juzgamiento de expertos y degustaciones al pan con el público. Chefs y cocineros influyentes presentando sus platos gourmet y de batalla. Los tradicionales y la renovación de las recetas en base a carne. Los nuevos modos de cocción, presentación y consumo.



Locales de comidas, restaurantes de primera calidad, kioscos, fast food y food trucks para disfrutar de la carne vacuna en todas sus formas. Celebrities, prensa y figuras de la industria. Shows temáticos, producciones culturales asociadas al consumo de carne: recitales de danza y música folklórica, doma, torneos hípicos, payadores, alambradores, sogueros, talladores, tejedoras y plateros en acción.

Una idea, un proyecto

Dardo Chiesa, presidente de CRA, resaltó que “ArgenCarne pretende ser una exposición que se pueda ver desde la genética, hasta el plato, con degustaciones. Lo que pretendemos es instalar a través de paneles de expertos es hacia dónde va la cadena de la carne, donde se harán tipificaciones in situ, se mostrará calidades de las razas y conformaciones, y terminará con un proceso industrial”.

Y agregó que San Justo es una zona adecuada para hacer la exposición porque está en el centro-norte de la provincia y con un potencial enorme para seguir creciendo. “Es un lugar estratégico para seguir creciendo y apoyando. San Justo se puede constituir en un faro para la producción ganadera”.