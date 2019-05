https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Leonardo Madelón "No hay que llorar, Tigre nos gana bien, dignamente"

El Litoral / deportes@ellitoral.com

El entrenador rojiblanco realizó la habitual conferencia de prensa luego de finalizado el partido.

—Veníamos bien y el fútbol es así: impredecible, sabíamos que era un rival difícil, lo felicite a “Pipo”, él me reconoció también que después del primero estábamos para ampliarlo, creo que tuvieron una tremenda eficacia, tienen buenos delanteros y concretaron, no hay que buscar misterios. Nosotros hicimos una buena campaña, pensábamos pasar de fase y no pudimos, tuvimos muchas situaciones y no las convertimos, no te podes quejar, porque no hiciste los goles.

—¿Cuál fue el error?

—No lo cerramos, veníamos con ventaja y tuvimos para hacer uno o dos goles más, después nos empatan con un poco de fortuna, pero no hay que llorar, Tigre nos gana bien, dignamente, les ganamos allá y ellos nos ganaron acá, Creo que no hay que explicarlo tanto, estoy dolido, lógicamente. Unión tuvo cosas buenas en el fútbol este año, tuvo identidad, fue un equipo a veces ganó y tiene gol, a veces empató y otras veces perdió pero que deja todo. Se engrosó un promedio complicado, en los últimos torneos se peleó arriba y se clasificó a dos copas. Felicité al plantel, nos dieron todo, no nos deben nada, Tigre nos termina ganando por contundencia y nos gana bien.

—Había salido bien en el partido de ida, ¿porque el cambio para la vuelta?.

—Esta bien la apreciación, se cambió sobre el final, lo decidimos por la formación que tenían ellos, nosotros de local jugamos siempre de esta manera, estábamos para 2 a 0 y nos fuimos 2-1 abajo, este era el equipo que venía jugando y por eso cambiamos con respecto al encuentro de ida. Les agradezco a los periodistas ya que en dos años nunca tuvimos un problema y esto es positivo también, no vamos a manchar todo este trabajo porque erramos goles y Tigre nos convirtió. Estoy muy agradecido a todos, también a los dirigentes y a todos los que trabajan en el club.

—¿Tu futuro?

—¿Donde voy a estar mejor que acá?, es difícil, el club tiene que resolver sus cosas, las metas que tiene, sus ambiciones, yo tengo mi representante y estoy abierto a seguir. Es una pena que no se coronó esto en pasar a cuartos, porque tuvimos un año bárbaro. Le digo gracias a la gente que llenó la cancha siempre, fue a Ecuador, a Buenos Aires; es una pena grande que no pasamos, pero estoy muy agradecido y le pido mil disculpas al pueblo tatengue.

Tres errores

Si bien es verdad que Tigre fue un digno vencedor, en los dos partidos los fallos lo terminaron perjudicando a Unión, en el encuentro de ida el gol de Luna fue en clara posición adelantada, al igual que en el tanto en contra de Gómez Andrade, donde Federico González cabecea adelantado, luego, el gol anulado a Damián Martínez también resulta un error, ya que donde se le sanciona el fuera de juego —extremadamente fino además— el lateral no participa.