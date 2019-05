https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este domingo

Horarios y TV: Se juegan 3 encuentros de la Copa de la Superliga

Este domingo se definen 3 llaves de la Copa de la Superliga: San Lorenzo vs Argentinos, Defensa vs Gimnasia y Boca vs Godoy Cruz.

El Litoral Este domingo se disputarán tres encuentros de la Copa de la Superliga, que definirán a los clasificados a los cuartos de final. Desde las 15:30, San Lorenzo recibirá a Argentinos Juniors. En la ida, el Bicho ganó 1 a 0. El partido será transmisión de TNT Sports. Luego, a las 17:45, Defensa y Justicia recibirá a Gimnasia. El Lobo logró imponerse 1 a 0 en la ida y el subcampeón intentará remontar la serie en casa. Televisará Fox Sports Premium. Finalmente, desde las 20, Boca recibirá en La Bombonera a Godoy Cruz. El Xeneize ganó 2 a 1 la ida en Mendoza. Será televisación de TNT Sports.